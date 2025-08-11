自由電子報
健康網》進出冷氣房要小心！日醫：恐釀心肌梗塞

2025/08/11 08:27

日本「猛暑」襲來，醫師提醒注意「夏季熱休克」。（圖取自PhotoAC）

日本「猛暑」襲來，醫師提醒注意「夏季熱休克」。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本進入猛暑，多地氣溫超過攝氏40度。除了預防中暑以外，更要小心預防「夏季熱休克」（夏のヒートショック），包含腦中風以及心肌梗塞。特別是從開著空調的涼爽室內，移動到超過40度的室外，血管將會擴張，血壓急遽下降，引發休克。

日本媒體《FNN》引用談話性節目《It!》說明，過去大家聽到心肌梗塞多認為是在冬季，然神谷內外科診所醫師伊藤博道說明，在夏季也有溫差很大的時候，且近年統計發現，夏季發生中風與心肌梗塞的機率也很高，不下冬季。實際上，在8月初，有名80多歲男子因為溫差而血壓下降，到診所求診。

另外，節目採訪一位護理師，需要離開醫院，到病患住處做家訪。她會在上班前喝大量的水分，當她騎安全帽時，還會在身上帶個冰袋，保持頭部冰涼。

伊藤博道表示，可能發生「夏季熱休克」的狀況為「從低溫處到高溫處」；不只是進出室內，更包含泡澡與游泳。伊藤博道建議，空調應控制在與室外的溫度，「相差10度以內」；溫差10度以上便有可能發生熱休克，若溫差達到15度以上，風險偏高。

伊藤博道建議進行「兩階段降溫」，其中一項是：剛開空調時，可將冷氣設定稍微高一點的溫度，約等15到20分鐘後再調降2到3度。另一種方式是先淋浴，再回到空調環境。在飲食部分可補充維生素C，其中花椰菜是可以多吃的。

反過來，冰涼的啤酒則必須少喝，因為酒精可以利尿，可能導致脫水，甚至血壓下降。夏季熱休克不僅老人，兒童也需要注意。

健康網》不知不覺內中暑 日醫呼籲「累積型中暑」要小心

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

