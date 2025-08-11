多縣市帶狀疱疹施打疫苗有補助 中市長者健康政策遭質疑

帶狀疱疹好發高齡，中市議員建議補助長者施打。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕年紀愈大愈容易罹患帶狀疱疹（俗稱皮蛇），預防可施打疫苗，兩劑約1.7至2萬元，相當昂貴，但是台中市65歲以上長輩施打帶狀疱疹疫苗須自費，兩劑約1.7至2萬元；民進黨市議員陳雅惠表示，帶狀疱疹雖不致命，卻恐引發長期神經痛，呼籲市府正視需求、積極找財源，補助讓65歲以上長輩施打施苗。

台中市衛生局表示，若補助65歲以上低收、中低收及原住民等弱勢族群，所需經費約3,200萬元至1億2,800萬元；若普遍補助全體65歲以上長者，以70%接種率估算，經費將達12億至50億元。由於中央已推動13價肺炎鏈球菌疫苗，地方須自籌配合款，市府暫無額外財源推動。

請繼續往下閱讀...

根據統計，高達99.5%的40歲以上成年人體內攜帶水痘-帶狀疱疹病毒，市議員陳雅惠表示，長者罹患帶狀疱疹的機率相當高，但是疫苗相當昂貴，市府都沒有補助，但有相當多的縣市提供免費或補助。

她表示，如新北市針對65歲以上長者（原住民55歲以上）且同時符合低收、中低收與高風險疾病者，提供公費兩劑；桃園市開放50歲以上簽署預立醫療決定者，第2劑免費（低收／中低收兩劑全免）；苗栗縣、嘉義縣市、台南市針對低收或中低收入長輩免費施打；金門、花蓮全面免費；連江縣更將50至64歲高風險族群納入補助；竹北市則對50歲以上市民一般補助3,800元、低收入戶補助4,800元。

陳雅惠說，根據2024年度台中市總決算，市府稅課收入比預算多出逾75億元，既然有盈餘，市府可優先投入在最直接影響長輩健康的公共衛生政策，台中應先為弱勢與高風險長輩提供免費補助，再逐步擴大至全體長者。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法