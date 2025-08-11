自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

多縣市帶狀疱疹施打疫苗有補助 中市長者健康政策遭質疑

2025/08/11 09:47

帶狀疱疹好發高齡，中市議員建議補助長者施打。（市府提供）

帶狀疱疹好發高齡，中市議員建議補助長者施打。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕年紀愈大愈容易罹患帶狀疱疹（俗稱皮蛇），預防可施打疫苗，兩劑約1.7至2萬元，相當昂貴，但是台中市65歲以上長輩施打帶狀疱疹疫苗須自費，兩劑約1.7至2萬元；民進黨市議員陳雅惠表示，帶狀疱疹雖不致命，卻恐引發長期神經痛，呼籲市府正視需求、積極找財源，補助讓65歲以上長輩施打施苗。

台中市衛生局表示，若補助65歲以上低收、中低收及原住民等弱勢族群，所需經費約3,200萬元至1億2,800萬元；若普遍補助全體65歲以上長者，以70%接種率估算，經費將達12億至50億元。由於中央已推動13價肺炎鏈球菌疫苗，地方須自籌配合款，市府暫無額外財源推動。

根據統計，高達99.5%的40歲以上成年人體內攜帶水痘-帶狀疱疹病毒，市議員陳雅惠表示，長者罹患帶狀疱疹的機率相當高，但是疫苗相當昂貴，市府都沒有補助，但有相當多的縣市提供免費或補助。

她表示，如新北市針對65歲以上長者（原住民55歲以上）且同時符合低收、中低收與高風險疾病者，提供公費兩劑；桃園市開放50歲以上簽署預立醫療決定者，第2劑免費（低收／中低收兩劑全免）；苗栗縣、嘉義縣市、台南市針對低收或中低收入長輩免費施打；金門、花蓮全面免費；連江縣更將50至64歲高風險族群納入補助；竹北市則對50歲以上市民一般補助3,800元、低收入戶補助4,800元。

陳雅惠說，根據2024年度台中市總決算，市府稅課收入比預算多出逾75億元，既然有盈餘，市府可優先投入在最直接影響長輩健康的公共衛生政策，台中應先為弱勢與高風險長輩提供免費補助，再逐步擴大至全體長者。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中