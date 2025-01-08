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全球142國陰莖尺寸排行出爐！ 台灣男性平均12.5公分名次曝光

2025/01/08 15:55

國際網站公布「全球各國男性陰莖尺寸」，名單也列出台灣的排名。（圖取自shutterstock）

國際網站公布「全球各國男性陰莖尺寸」，名單也列出台灣的排名。（圖取自shutterstock）

〔即時新聞／綜合報導〕健康、犯罪、教育、人口統計與經濟線上資料庫「Data Pandas」，日前公布「全球各國男性陰莖尺寸」（Penis Size By Country）排行榜，冠軍寶座由非洲國家蘇丹以平均17.95公分奪下，泰國則以9.43公分敬陪末座。其中，台灣男性以12.5公分，略低全球平均值13.91公分，在榜上名列第117。

根據《每日郵報》報導，Data Pandas公布的排行榜資料，基於一份2014年發表於英國泌尿期刊（BJU International，BJUI）的性醫學報告，內容針對全球142國男性陰莖既有研究進行全面回顧。從排行資料顯示，蘇丹以17.95公分高居全球之冠，民主剛果17.93公分名列第2，排名第3則是厄瓜多17.59公分。

至於第4到10名依序，則分別為剛果共和國、迦納、奈及利亞、委內瑞拉、黎巴嫩、哥倫比亞及喀麥隆；平均陰莖尺寸最小的10個國家，全部都在亞洲，倒數第一名為泰國9.43公分，接著是北韓的9.6公分，再來是柬埔寨的9.84公分。此外，台灣與義大利的男性平均長度都是12.5公分，共同列排在第117名。

報導指出，除勃起長度以外，男性在意的還有陰莖周長和體積。根據Data Pandas的分析，陰莖周長排名前5的除了厄瓜多，其餘皆為歐洲國家，其中以法國16.63公分最粗，接著依序為荷蘭、厄瓜多、比利時及丹麥；至於體積排名，則由厄瓜多居冠，平均為252.8立方公分，蘇丹和民主剛果則分別為244.4立方公分及243立方公分。

值得注意的是，全球男性在幾十年間，平均陰莖尺寸似乎有增長趨勢。根據一項發表於2023年研究資料，內容分析1942年至2021年間的75項研究數據，發現勃起陰莖尺寸在29年間增加24%，推測影響原因是與越來越多未成年男孩提早進入青春期有關，因為青春期會引發荷爾蒙激增，尤其是睪固酮，直接影響包括生殖器在內的身體各部位生長。

根據《每日郵報》報導，Data Pandas公布的排行榜資料，基於一份2014年發表於英國泌尿期刊（BJU International，BJUI）的性醫學報告，內容針對全球142國男性陰莖既有研究進行全面回顧。排行榜顯示，蘇丹以17.95公分高居全球之冠，民主剛果17.93公分名列第2，排名第3則是17.59公分的厄瓜多。

健康、犯罪、教育、人口統計與經濟線上資料庫「Data Pandas」，日前公布「全球各國男性陰莖尺寸」排行榜。（圖擷取自Data Pandas官網）

健康、犯罪、教育、人口統計與經濟線上資料庫「Data Pandas」，日前公布「全球各國男性陰莖尺寸」排行榜。（圖擷取自Data Pandas官網）

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