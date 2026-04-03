健康網》睡覺開燈竟釀糖尿病前期 醫揭關鍵：2週穩血糖

科博特診所院長劉博仁提醒，「光線管理」也是代謝健康的重要一環，開燈睡覺會讓褪黑激素斷崖式減少、壓力荷爾蒙上升、胰島素敏感度下降，血糖自然居高不下；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人習慣睡覺開燈，以為只是小習慣，但也可能讓血糖失控？科博特診所院長劉博仁分享，1名患者習慣開燈睡覺，半年來睡眠品質大幅下降，血糖波動甚至進入糖尿病前期。對此，他提醒「光線管理」也是代謝健康的重要一環，開燈睡覺會讓褪黑激素斷崖式減少、壓力荷爾蒙上升、胰島素敏感度下降，血糖自然居高不下。經嘗試2週數位與光線排毒後，該名患者睡眠改善，空腹血糖也漸漸穩定。

為什麼開燈睡覺可能誘發糖尿病？劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，上述患者主訴半年來睡眠品質大幅下降，在飲食沒改變的情況下，血糖開始波動，甚至出現「糖尿病前期」警訊。經問診發現，患者因缺乏安全感，這半年習慣開著大燈睡覺。他指出，很多人以為睡覺時，只要閉上眼睛就沒見光。實際上，大腦即使在睡覺時，依然在偷偷「看」著光。

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開燈睡覺誘發糖尿病2關鍵

劉博仁指出，開燈睡覺會誘發糖尿病，主要有以下兩大關鍵生化影響：

●褪黑激素的斷崖式減少：褪黑激素被稱為「黑夜荷爾蒙」，得在全黑環境下才能由松果體分泌。即使光線微弱，仍可能透過眼瞼干擾視交叉上核，抑制褪黑激素合成。數據顯示，正常的褪黑激素分泌量應在深夜達到高峰，一旦開燈，數值就會劇烈下降。

●胰島素阻抗的產生：這是最關鍵的發現，褪黑激素不只管睡眠，它還參與了血糖調節。當褪黑激素受阻時，身體的交感神經會處於過度活躍狀態，導致壓力荷爾蒙上升，迫使肝臟釋放更多葡萄糖進入血液。此外，胰島素敏感度下降，身體細胞對胰島素的反應變差，血糖自然居高不下，長期下來就演變成糖尿病前期。

「排毒」2週 睡眠、血糖均改善

對此，劉博仁建議患者先嘗試進行「數位與光線排毒」，換上遮光簾，關掉所有待機小燈，讓睡眠環境處於全黑狀況，並在睡前1小時遠離手機藍光，讓褪黑激素爬升。2週後，睡眠深度明顯提升，早晨起床後的空腹血糖也開始趨於穩定。

劉博仁強調，健康不只是吃什麼、動多少，「光線管理」也是代謝健康的重要一環。

如果你也正在為血糖波動困擾，或者明明睡很久卻還是很累，不妨先檢查一下臥室環境是否造成健康危害。

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