發展「替身醫療」！ 北醫大攜手劍橋大學 打造類組織研究重鎮

北醫大校長吳麥斯（右）與英國劍橋大學小兒部與幹細胞中心主任Dr. Matthias Zilbauer（左）簽署合作備忘錄。（北醫大提供）

〔記者林志怡／台北報導〕近年來醫學領域持續發展「替身醫療」，希望透過人體類組織、類器官晶片等新技術，提高藥物與治療方式的臨床試驗成功率，並降低成本、減少動物試驗。北醫大與英國劍橋大學小兒部與幹細胞中心今日簽署合作意向書（MOU），盼加速發展人體類組織應用技術，嘉惠國內患者。

北醫大臨床醫學研究所所長蔡坤志指出，傳統生醫學研究模式與藥物開發仰賴細胞株與動物模式，但耗時、成本高，一般藥物開發經費平均美金7億元（台幣約224億元）、約要耗時9年。

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此外，蔡坤志表示，細胞株與動物模式無法忠實反映人類組織與腫瘤的病理與分子特徵，進入臨床試驗的失敗率高達9成以上，尤其對癌症、阿茲海默症與發炎疾病的預測能力不佳。

蔡坤志說，若藥物開發過程中改用人體新鮮檢體所培養出的人體類組織，可更真實呈現人類組織結構、生理學特徵與治療反應，已逐漸成為生醫研究、藥物開發、毒性預測乃至個人化用藥選擇的革命性工具。

此外，英國劍橋大學兒科胃腸病學教授兼劍橋幹細胞研究所主任馬賽亞斯・齊爾鮑爾於指出，近年來全球腸道慢性發炎性疾病發生率皆顯著上升，與現代生活作息等環境因素相關，而透過「迷你腸道」類器官的培養、實驗，可進一步找到預防發炎性腸道疾病的方法，同時為患者個體化治療開闢新途徑。

北醫大校長吳麥斯表示，亞洲發炎性腸道疾病患者數持續攀升，而人類類組織發展目前又以腸道相關研究最成熟，為促進相關研究發展，北醫大與英國劍橋大學小兒部與幹細胞中心簽署合作意向書，將優先推動腸上皮與腸道發炎疾病類組織的升級、建置與後續的研究與臨床試驗。

吳麥斯說，未來北醫大與劍橋大學也將建立雙邊長期合作關係，共同開發生物標記、預測治療反應，並建置ORBID-IBD平台，納入台灣兒童樣本，提升亞洲代表性，同時可望嘉惠國內患者。

另吳麥斯強調，北醫大在類組織領域已積極與廣泛布局，包括利用誘導性多功能幹細胞（iPSC）分化而成的類組織、以及結合類組織與微流體的類器官晶片（Organ-on-a-chip）等等，均是後續發展的重點。

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