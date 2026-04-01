健康網》王文洋跟隨楊振寧談爺孫戀 專家曝：女比男大 反而短命

74歲宏仁集團總裁王文洋（右圖）與諾貝爾獎得主楊振寧（左圖）都是熱愛物理、愛上與自己相差54歲校園女子。根據德國研究，從「健康選擇」理論，爺孫戀有助於更長壽。

〔健康頻道／綜合報導〕74歲宏仁集團總裁王文洋與女大生熱戀，這段戀情的差距約54歲，與諾貝爾獎得主楊振寧與當年年僅28歲碩士研究生翁帆相差歲數一樣。根據德國羅斯托克馬克斯·普朗克團隊在2010年《人口統計》（Journal of Population Economics）期刊，針對婚姻夫妻年齡差距探討，發現丈夫比妻子年長7-9歲的男性，其死亡風險比夫妻年齡相同的夫婦低11%。相反，如果丈夫比妻子年輕，他的壽命會更短。

根據這份研究，分析丹麥200萬對夫婦數據指出，對女性而言，最佳選擇是嫁給年齡完全相同的男性；丈夫年齡較大會縮短女性的壽命，而丈夫年齡較小則會加劇這種影響。

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此外，兩性交往存在「健康選擇」的效應，那些選擇年輕伴侶的人之所以能夠這樣做，是因為他們自身更健康，因此預期壽命更長。人們還認為，年輕的配偶會對年長的伴侶產生積極的心理和社會影響，並且在老年時期能夠更好地照顧年長者，從而有助於延長伴侶的壽命。

楊振寧去（2025）年辭世，享壽103歲，而他在82歲時娶了嫰妻翁帆，兩人攜手21年。似乎也驗證這套「健康選擇」理論；74歲的王文洋即將75歲已與女大生交往半年，兩人相處也進入與家人見面、互動的階段。

儘管馬克斯普朗克人類發育研究所（MPIDR）的最新研究表明，當女性與丈夫年齡不同時，婚姻對大多數女性不利，但這並不意味著婚姻本身就不好。結婚可以提高男性和女性的預期壽命，使其高於未婚者。此外，女性的生活水平通常也高於男性；在全球範圍內，女性的預期壽命比男性高出幾年。

女性嫁給比自己小7到9歲的伴侶，死亡風險會增加20%。因此，「健康選擇」理論對女性來說並不適用；健康的女性顯然不會去追求比自己年輕的男性。一般來說，女性大多傾向於選擇同齡男性，但她們中的大多數人最終還是嫁給了年長的丈夫且新郎比新娘大約2.3歲。

另一個在美國《大西洋》（The Atlantic）期刊，引用的研究顯示，夫妻年齡相差5歲，離婚率比同齡夫妻高出18%；若相差10歲，離婚率則升至39%。年齡差較大的伴侶對於「負面衝擊」，像是經濟困難、健康等問題的抵抗力相對較弱。

還有一項英國巴斯大學（University of Bath）的研究指出，若男方比女方年長5歲以上，且雙方均受過高等教育且無離婚史，這類婚姻的穩定性極高。

根據內政部統計資料，台灣男性的結婚年齡普遍大於女性。初婚年齡層在51歲以上的男性，平均比配偶大6.61歲。

中央大學教授胡川安說，「學物理」的男人一定很迷人，楊振寧、王文洋都是物理腦，他於臉書發文指出，「我覺得學物理的男人一定很迷人，尤其是越老越迷人。王文洋是劍橋大學帝國學院的物理博士、前台大教授，諾貝爾物理獎楊振寧82歲時跟28歲的翁帆在一起」。

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