健康網》7旬翁尿不出來 醫：湯藥造成

腎臟科醫師張維文提醒，男性步入中年後，攝護腺會慢慢變大，平常可能沒感覺，但若服用含有某些成分的藥物，可能就會造成想尿卻完全尿不出來；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕遇到排尿問題，許多男性常以為是老化，但小心吃錯藥，也可能讓人想尿卻尿不出。腎臟科醫師張維文分享，1名70多歲阿公在孫女陪同下求診，表示一直想尿尿，卻一滴尿也尿不出來，擔心是否腎臟出問題。經觸診，患者下腹一壓就痛，超音波顯示膀胱儲尿多，但腎臟沒問題。進一步詢問發現，患者因濕疹曾飲用含有麻黃成分湯藥，才導致誘發急性尿滯留，造成尿不出來。提醒男性中年後，須小心藥物成分，以免造成排尿問題。

張維文於臉書粉專發文表示，上述患者主訴凌晨開始想尿尿，卻一直尿不出，擔心自己是否腎臟有問題。經問診並查看健保雲端藥歷，發現患者2個月前的腎功能還正常，也沒有慢性病或最近使用感冒藥的紀錄。

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張維文指出，老年男性突然尿不出來，第一個會想到的原因，就是攝護腺肥大造成急性尿滯留。觸診檢查時，摸到患者下腹鼓鼓脹脹的，且一壓就痛。超音波檢查發現，膀胱果然很脹，估計至少有7、8百毫升的尿液，同時也看到患者攝護腺明顯肥大。

張維文提及，進一步詢問患者，最近是否因感冒流鼻水去看診或自己買藥來吃？患者表示完全沒有，後來孫女突然想起，患者這幾天因為小腿濕疹，曾去中藥鋪抓了「麻杏薏甘湯」來喝，其中的「麻」，就是麻黃。有些治療過敏性鼻炎的藥物，如康瑞斯 Clarinase 或莫鼻卡，裡面就含有麻黃素的成分，而麻黃素會造成尿道與膀胱出口括約肌收縮，導致排尿困難。

張維文說明，肥大的攝護腺本來就會壓迫尿道，若再加上藥物讓膀胱出口收縮，就可能一滴尿都尿不出來。因此，患者尿不出來，原來不是腎臟壞掉，而是藥物成分誘發了急性尿滯留；那碗「麻杏薏甘湯」，才是讓患者尿不出來的真正原因。

張維文強調，男性步入中年後，攝護腺會慢慢變大，平常可能沒感覺，但若服用含有麻黃成分的藥物，可能會像患者這樣，想尿卻完全尿不出來，提醒用藥前務必小心注意。

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