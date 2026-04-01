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健康 > 杏林動態

護理師最在意「實領薪」！新光醫院2年加薪26％ 新人首年可達6萬

2026/04/01 15:37

新光醫院副院長洪子仁表示，5月起全職護理師再加薪2.3%，平均月薪可破6萬。（記者侯家瑜攝）

新光醫院副院長洪子仁表示，5月起全職護理師再加薪2.3%，平均月薪可破6萬。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕總統賴清德日前出席「護理友善醫院職場典範認證」頒獎，強調改善醫護環境的重要性。為呼應政策、緩解護理人力荒，新光醫院今（1）日宣布，自5月1日起再度調升全職護理師薪資約2.3%，這也是自2023年11月以來第7度加薪，累計調幅達26%，等同加薪1萬2000元，展現醫界投入護理留才的決心。

新光醫院副院長洪子仁表示，此次調薪採「直接加在本薪」策略，新進輪值三班護理師起薪由每月5萬2800元調升至5萬4000元，並額外提供到職首月7萬元簽約金，加上留任與績效獎金，新進護理師第一年平均月薪可達6萬6300元。院方也提供最長4年免費住宿等福利，整體人事支出預估每年增加近2000萬元。

新光醫院2年7度加薪。（新光醫院提供）

新光醫院2年7度加薪。（新光醫院提供）

洪子仁指出，疫情後護理人力短缺嚴峻，院方採「小步快跑、持續優化」策略，持續調薪。他強調，這波調薪背後的關鍵來自健保財務結構改善，近2年健保總額每年成長約5.5%，加上公務預算挹注，實質成長已超過8%，讓醫院有餘裕回饋第一線醫事人員。

他直言：「醫療支出是投資，不是成本。」過去健保總額成長僅約3.4%，導致點值下滑與人力流失，如今隨預算提升，醫院經營韌性增加，也能將資源投入人力。他呼籲政府未來應維持至少5%以上的總額成長，以穩定醫療體系。

調薪成效也逐漸顯現。新光醫院護理師離職率已由14.4%降至9.1%，2年內新進護理人員增加326人、成長約20%。同時，2023年因人力不足曾關閉的93床病床，已於去年9月全數重新開放，並符合三班護病比，有助縮短急診等床時間，改善醫療量能。

除了薪資，新光醫院也導入AI科技減輕護理負擔，包括機器人輔助、AI生成護理紀錄、離床監測及生命徵象監控（TPR）等，讓護理師能回歸以病人為中心的照護。院方也推出「神救援APP」協助新進人員快速上手，並透過跨世代溝通機制，改善職場文化。

洪子仁觀察，Z世代護理師求職最重視「經常性薪資」，即每月固定可領金額，而非獎金或年終。因此院方將調薪直接反映在本薪上，提高透明度與吸引力。他建議外界評估各院薪資時，也應以「不含獎金的實領月薪」為比較基準。

新光醫院護理部督導余偉華也指出，近期校園徵才時，學生最關心的問題就是「每個月實領多少」，薪資已成為最關鍵指標。她表示，新光目前白班護理師月薪可達6萬元以上，對畢業生具有高度吸引力，加上宿舍與多元福利，提升北部就業競爭力。

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