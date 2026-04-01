健康網》別再只洗枕套 這顆「發黃枕心」才是健康殺手

只洗枕頭套，清潔只做半套，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，太久未洗恐成塵蟎的天堂；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕床單都有洗，整個寢室感覺還是髒髒的。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，髒的可能不只是床單，而是枕心。大家都記得換床單、枕套，卻忽略那顆已是發黃、吸油、藏菌的枕心。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，別忽略人體每天都掉落： 0.7-2克皮屑、70-100根頭髮、大量皮脂及汗水。包括睡覺時，頭也在掉皮屑、分泌油脂、流汗等，這些東西會滲進枕頭裡，說白了，完全就是塵蟎的天堂。

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黃軒形容，若都不清潔，就是睡在一個微生物+塵蟎的共生基地。這也是塵蟎的快樂天堂，在這裡有皮屑、體溫、汗水帶來濕度。而睡覺時，吸進去都是塵蟎的排泄物，所以，過敏的人會一直打噴嚏、鼻塞、眼睛癢、皮膚紅。

過敏性鼻炎、氣喘、皮膚敏感、長期鼻塞的人，黃軒說，這4類人只要吸入塵蟎排泄物，就會有過敏反應。但一般民眾常見的錯誤，以為枕頭髒就一定會生病、只要洗枕頭，過敏就會好，更認為塵蟎是唯一原因，而不知，枕頭只是重要過敏原來源之一。

家有過敏人，黃軒建議，可以將環境做下列改善：

●枕套：每週洗。

●枕心：每3個月清潔或更換。

●選擇可水洗材質（化纖、部分乳膠）。

●定期曝曬＋通風（但避免高溫破壞材質）

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