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1995年以前出生通通免費 衛福部：30歲以上健檢起跑

2025/01/14 12:28

職棒投手陳冠宇也力挺健檢政策，呼籲年輕朋友養成定期健康檢查的習慣，並遠離菸、檳榔等不良嗜好，掌握自己的健康狀況，對提升生活品質大有幫助。 （記者邱芷柔攝）

職棒投手陳冠宇也力挺健檢政策，呼籲年輕朋友養成定期健康檢查的習慣，並遠離菸、檳榔等不良嗜好，掌握自己的健康狀況，對提升生活品質大有幫助。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕別以為三高問題離年輕人很遠，其實它早已悄悄盯上30歲族群！根據衛福部調查，30至39歲族群中，每10個人就有1個高血壓、2個高血脂，為了及早發現問題、提早介入治療，衛福部國民健康署今（14日）宣布，成人預防保健服務從今年起將篩檢年齡下修到30歲，也就是1995年以前出生的民眾，每5年就能享1次免費健康檢查，預計有320萬名年輕人受惠。

國健署慢性疾病防治組科長胡怡君指出，三高相關疾病的健保醫療支出每年高達1676億元，過去成人預防保健服務主要針對40歲以上族群，但最新的2019-2023年國民營養健康調查顯示，30-39歲的年輕人高血壓占9.7%、高血糖2.5%、而高血脂更高達18.7%，如何更早介入健康促進是重要課題。

國健署今（14）天舉辦「成人預防保健升級 30歲開啟健康檢查新里程」記者會，署長吳昭軍宣布，今年起成人健檢年齡下調至30歲，針對30歲以上未滿40歲族群，提供每五年一次健檢。而40歲以上未滿65歲維持每3年1次，65歲以上民眾（55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年齡在35歲以上者）每年1次成人健檢。為提高醫療院所服務動能及意願，給付金額也從每案520元調升至880元。

目前提供的成人預防保健服務涵蓋健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、尿液檢查及衛教諮詢，能有效針對血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能和身體質量指數等國人常見健康問題進行早期介入。

今（2025）年起成人預防保健再升級，新增尿酸檢測、慢性疾病風險評估、腎病期別提示、每週運動150分鐘及健康餐盤均衡飲食等衛教資訊。胡怡君說明，高尿酸與糖尿病、高血壓、腎臟病等疾病密切相關，台灣19歲以上男性、女性高尿酸血症盛行率已達21.9%、9.8%，希望透過檢查提早識別風險，並透過飲食調整、規律運動、體重管理等非藥物方式改善健康，讓民眾遠離慢性病威脅。

中華職棒樂天桃猿隊當家投手陳冠宇也受邀力挺健檢政策，陳冠宇說，他今年34歲，對自己的新年期許就是身體健康，以面對高強度的訓練。他說，身為運動員，飲食和運動習慣需要嚴格管理，其實他身邊的朋友們比較沒有做健康檢查的習慣，但現在只要帶著健保卡，就可以到附近的診所做健檢，呼籲年輕人養成定期健康檢查的習慣，並遠離菸、檳榔等不良嗜好，「有好的身體，就會有好的工作、好的生活品質！」尤其掌握自己的健康狀況，對提升生活品質大有幫助。

醫師公會全國聯合會常務理事黃啟嘉表示，將健康檢查年齡範圍從40歲下修至30歲是一大突破，不僅提升年輕人更重視健康，還能畫下健康座標原點，比照、追溯健康進程，同時還能整合勞工等健檢服務，透過運動和飲食指導，讓國人享受更長久的活力人生。

國內30至39歲族群中，每10個人就有1個高血壓、2個高血脂，為了及早發現問題、提早介入治療，衛福部國健署今年起將成人預防保健服務將篩檢年齡擴至30歲，預計有320萬名年輕人受惠。 （國健署提供）（記者邱芷柔攝）

國內30至39歲族群中，每10個人就有1個高血壓、2個高血脂，為了及早發現問題、提早介入治療，衛福部國健署今年起將成人預防保健服務將篩檢年齡擴至30歲，預計有320萬名年輕人受惠。 （國健署提供）（記者邱芷柔攝）

國健署今天舉辦「成人預防保健升級 30歲開啟健康檢查新里程」記者會，宣布今年起成人健檢年齡擴至30歲。（記者邱芷柔攝）

國健署今天舉辦「成人預防保健升級 30歲開啟健康檢查新里程」記者會，宣布今年起成人健檢年齡擴至30歲。（記者邱芷柔攝）

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