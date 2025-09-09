健康網》健檢腫瘤指數多個1 病人堅持做MRI揪出癌王

熟齡女警覺度高，CA199指數異常，揪出癌王。禾馨民權內科診所內視鏡室主任詹宜學表示，健檢的價值，一點點異常也要放心上；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名熟齡女子在健檢腫瘤指數CA199（癌抗原）的數據是38，只比正常值（37）多1、糖化血色素是5.8%（標準5.7），醫病都很警覺。在禾馨民權內科診所內視鏡室主任詹宜學分析解釋後，女子要求3個月後再回來抽血追蹤，結果CA199的數據已飆至50，轉至醫學中心檢查後確診胰臟惡性腫瘤─神經內分泌腫瘤。

詹宜學在臉書分享這段醫病看診過程，原本腹部超音波只看到膽息肉，胰臟因腸氣而無法清楚顯影。但病人自覺度很高，在轉診至醫學中心時，原本醫師認為這個上升的指數沒有太大的意義。但由於病人的堅持，後續還是安排了「電腦斷層」、「核磁共振」、「胰臟內視鏡超音波」等，確診後接受治療，現已痊癒。

詹宜學說，所幸女子透過早期檢查，順利接受了手術治療。至於CA199是血液中的一種蛋白質，原本臨床上的用途是用來監控與追蹤癌症治療效果。當病人確診胰臟癌時，醫師會先測定 CA199 作為基準值，治療後再測一次。如果指數大幅下降，就代表治療有效。接下來，影像檢查會搭配 CA199 一同進行疾病追蹤。

不過，詹宜學提到，許多醫師對於「把腫瘤指數當作健康檢查項目」態度上保留，因為它並非一個專門設計來做篩檢的工具。

此外，CA199指數異常可能和下列疾病有關：

●惡性腫瘤：胰臟癌、膽管癌、胃癌、大腸癌、攝護腺癌、子宮卵巢癌、乳癌、肺癌等。

●非惡性疾病：發炎反應、良性囊腫、水泡等，也可能讓指數升高。

詹宜學說，有些指數的波動，可能只是暫時或與良性疾病有關；但也有少部分情況，像這位病人一樣，真的及早發現了腫瘤，成功把握了治療的時機。

