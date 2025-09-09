自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

65歲男不菸、保持運動 因咳嗽、走路喘就醫竟罹肺腺癌晚期

2025/09/09 14:33

鄭舒帆醫師表示，健保署6月起針對沒有EGFR或ALK等基因突變的肺癌晚期病人，擴大第一線給付，讓患者及家屬不再因經濟壓力而卻步。（記者劉婉君攝）

鄭舒帆醫師表示，健保署6月起針對沒有EGFR或ALK等基因突變的肺癌晚期病人，擴大第一線給付,讓患者及家屬不再因經濟壓力而卻步。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕65歲許先生不抽菸、無家族病史，且有良好的運動習慣，近期由於持續咳嗽、走路喘不過氣就醫，竟被確診為晚期肺腺癌，癌細胞已擴散到肝臟。許先生一度感到絕望，經免疫治療合併化學治療和血管新生製劑治療，腫瘤縮小，目前積極配合治療中。

根據衛生福利部公布，癌症已連續43年高居國人死因首位，其中肺癌更多年蟬聯癌症榜首，為國人癌症發生率與死亡人數的雙冠王。奇美醫院呼吸治療科主任暨胸腔內科主治醫師鄭舒帆指出，國人肺癌晚期確診比例偏高，為了補足過去無EGFR（表皮生長因子受體）、ALK（間變性淋巴瘤激酶）等基因突變病人的用藥缺口，健保署自今6月1日起，擴大第一線給付「免疫治療合併化學治療」與「化學治療合併免疫與血管新生抑制劑」，估計每年將有1600人受惠，每人可望年省約200萬元藥費。

鄭舒帆說，肺癌變化快速、治療需要精準判斷。免疫治療就像是喚醒體內的「抗癌部隊」，讓免疫系統能辨識並攻擊癌細胞，當它與化學治療結合使用時，更展現強大的協同作用，多項大型國際試驗證實能延長存活期、提升疾病控制率。而結合血管新生抑制劑，對於臨床上部分病人族群，例如肝轉移或臨床預後較差者，可讓腫瘤惡化機會減少，2種治療方式搭配，從不同層面打擊癌細胞，讓治療效果加倍，為病人爭取更多寶貴的時光，新的治療方案的出現，不僅是醫療上的進展，更是病人與家屬的新希望，讓更多人能在治療中得到更好的效果，不再因經濟壓力而卻步。

