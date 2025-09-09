自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

38年老菸槍半年成功戒菸 心血管藥物減藥

2025/09/09 15:41

郭綜合醫院家醫科醫師廖健男建議想戒菸者不要自己孤軍奮戰，可尋求醫院戒菸門診協助。（記者王俊忠攝）

郭綜合醫院家醫科醫師廖健男建議想戒菸者不要自己孤軍奮戰,可尋求醫院戒菸門診協助。(記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕63歲林姓計程車司機因工作應酬，常想抽菸，是位菸齡長達38年的老菸槍，長期在家醫科門診治療高血壓與高血脂，醫師多次勸誡才決心戒菸，並在尼古丁貼片、口服藥及行為治療下，半年後完全戒除菸癮，成為台南知名的無菸小黃司機；林男原本心血管藥物也減少至3分之1用量。

郭綜合醫院家醫科醫師廖健男指出，香菸內的尼古丁有提高專注的效果，卻會讓人上癮，尼古丁本身沒有致癌性；但抽菸行為卻讓自己身體與周遭的人暴露在超過250種有毒物質或致癌的化學物當中。

郭綜合醫院家醫科醫師廖健男提醒菸槍遇菸癮來犯時可以這麼做，逃開菸癮的控制。（記者王俊忠翻攝）

郭綜合醫院家醫科醫師廖健男提醒菸槍遇菸癮來犯時可以這麼做,逃開菸癮的控制。(記者王俊忠翻攝)

有明確證據顯示吸菸是發生心血管、呼吸、生殖系統、癌症及其他許多重大疾病的主要危險因子之一。在美國因吸菸致死的疾病，前3名為肺癌、缺血性心臟病與慢性阻塞性肺病（COPD）。目前台灣吸菸人口約500萬人，門診病人中約30-50%需要戒菸，而我國吸菸人口年輕化，每日吸菸量平均比10年前增加約14%；吸電子煙者大幅增加，都是隱憂。

廖健男表示，尼古丁在大腦和特定的受器（腹側背蓋區）結合，結合後造成多巴胺大量釋放，會產生快感及滿足感。當體內尼古丁濃度降低，受器回復開放狀態，會產生對吸菸的渴望。

菸癮者不抽菸的戒斷症狀很多，煩躁不安或憂鬱，合併生理與心理症狀，讓戒菸更加困難，能用個人意志力來戒菸成功率不到5%，所以戒菸需有專業醫療協助，不能孤軍奮戰。

廖健男說，目前戒菸藥物有非尼古丁及尼古丁類，郭醫有口服持續藥效錠及經皮吸收戒菸貼片可使用，該院有12位主治醫師與3位戒菸衛教師可協助門診及住院患者戒菸醫療服務。郭醫在2025年1至9月戒菸門診人數128人，經門診戒菸3個月的成功率約21%，比靠個人意志戒菸率高出很多。

