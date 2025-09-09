56歲上班族乳癌化療糾結「休養還是上班」 醫師給答案

烏日林新醫院乳房外科醫師吳玉婷（右）說，癌友重返職場需以「身體更健康」為前提。（院方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日56歲李小姐確診乳癌後，化療期間常糾結「到底該好好休息，還是繼續工作？」擔心癌症治療變得更虛弱，也怕與社會脫節影響生計，烏日林新醫院乳房外科吳玉婷醫師指出，乳癌治療不僅是腫瘤縮小，需依照每位癌友復原狀況與經濟條件而定，李小姐聽從醫師建議後調整生活習慣，在家休養專心對抗癌症。

李姓患者接受化療期間，常因疲倦、噁心、掉髮影響日常生活，掙扎是否重返職場也擔心身體無法負荷，由於工作可能處於高感染風險環境，在家人負擔經濟情況下，聽從烏日林新醫院乳房外科醫療團隊建議，適度請假在家休養，待身體復原後再重返職場。 吳玉婷醫師表示，臨床常見中壯年乳癌患者，掙扎是否重返工作崗位，在「治療讓身體更健康」前提下，依癌友身體狀態、工作性質與經濟條件而定，並沒有唯一答案，乳癌治療不只是戰勝癌細胞，而是讓病友每天都能好好生活。

醫療團隊認為，患者在治療過程白血球降低，若工作需長時間勞力、熬夜，或因身體虛弱易遭感染，就應考量繼續休養，另方面，若從事文書或遠距工作性質彈性，在體力許可情況下仍可持續工作，維持生活節奏、減少孤單感，也有助於穩定心情與治療順應性。

吳玉婷醫師說，抗癌過程經歷化療、標靶或免疫治療，主要是消滅腫瘤細胞，並非直接讓身體變得健康，建議癌友應讓身體補足營養，也建議適度運動避免肌肉與骨質流失，必要時向醫療團隊求助接受心理諮詢。

