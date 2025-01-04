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預立醫療決定簽署率不到1％ 衛福部力拚今年增2萬人簽署

2025/01/04 16:20

器捐病主中心執行長蔡宏斌、衛福部醫事司長劉越萍、器捐病主中心董事長李明哲（左至右）出席「牛爺爺的心願」兒童劇場。（記者邱芷柔攝）

器捐病主中心執行長蔡宏斌、衛福部醫事司長劉越萍、器捐病主中心董事長李明哲（左至右）出席「牛爺爺的心願」兒童劇場。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「病人自主權利法」自2019年1月6日施行至今將滿6週年，衛福部統計，目前「預立醫療決定意願註記（AD）」累計已有約9.3萬人簽署，簽署率仍不足全台1960萬成年人口的1%。衛福部醫事司司長劉越萍指出，預立醫療決定是冷門議題，每年新增簽署人數約1萬至1.5萬人，但衛福部持續與相關單位合作推廣，今年目標新增要2萬至2.5萬人。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心攜手九歌兒童劇團，今（4日）推出「牛爺爺的心願」兒童劇場，將嚴肅的生死議題轉化為小朋友聽得懂、感受得到的故事，同時也鼓勵親子透過劇情對話，共同思考生命自主，為自己與家人共同預定醫療處置。

「病主法」上路後，民眾可透過預立醫療照護諮商（ACP），與家人溝通並在醫護見證下完成預立醫療決定。截至2024年已有9.3萬人完成意願註記，占成年人口不到1%，雖未達到原設定的10萬人目標，但已較前一年成長36%。

器捐病主中心執行長蔡宏斌指出，今（2025）年是台灣超高齡社會元年，了解長輩的心願更顯重要，例如無法進食時是否選擇放鼻胃管等，應在尚有表達能力時及早規劃，如果長輩已嚴重失智、失能或臥床，無法表達意願，就無法完成預立醫療決定書的簽署。他特別呼籲，40至65歲族群，應積極規劃未來，這也是中心努力推動的重點。

劉越萍表示，預立醫療決定是「冷議題」，但看到越來越多家長帶著孩子參與相關活動，令人欣慰。她強調，預立醫療決定需要深思熟慮，醫事司的策略是讓此議題從小扎根，改變過去「只看現在、不想未來」的心態。過去每年新增簽署人數約1萬至1.5萬，今年目標設定為2萬至2.5萬人，期待更大的突破。

九歌兒童劇團團長黃翠華分享，劇團不避諱談死亡，因為死亡就在我們身邊，這是劇團第一次以死亡為主軸，如何拿捏氣氛不要過度煽情及恐懼是重點，她也引述劇中台詞「我們不能決定生命的長度，但至少能決定生命的厚度」，因為執導這部劇，自己也重新與家人討論，規劃人生的最後一哩路。

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