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竹市長期照顧管理中心成立 單一窗口申辦便捷

2025/01/01 10:54

竹市長期照顧管理中心成立，單一窗口申辦更便捷。（新竹市府提供）

竹市長期照顧管理中心成立，單一窗口申辦更便捷。（新竹市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕因應長期照顧需求人數逐年增加，新竹市政府整合長期照顧業務與增加人力，今（1）設立「新竹市長期照顧管理中心」，透過單一窗口更便捷的申辦方式，提供竹市高齡人口及其家庭優質且完善的長照服務。

照管中心指出，在人口年齡結構變遷影響下竹市高齡人口也逐漸增多，失能及失智照顧議題刻不容緩，照管中心結合轄內特約服務單位提供居家服務、日間照顧、專業復能、交通接送、失智照顧、喘息服務、營養餐飲及居家失能醫師等多元化服務，使失能或失智者在社區生活時得到適當協助，並肩負起長照政策推動及社區資源布建的責任，串聯急性醫療後期返家照顧的空窗期，期許在資源布建、行政管理、服務輸送、品質維護及使用者權益等方面更精進完善，以服務更多竹市家庭及其家庭照顧者。

照管中心說明，為了減輕家庭照顧者壓力，中心也提供家庭照顧者支持性服務，包含紓壓活動、專業知識及照顧技巧課程，讓家庭照顧者可以外出參與活動並適時喘息，減輕照顧壓力及身心靈負荷，相信對於失能者家庭能減輕照顧負擔，也期盼能有更多民間團體加入提供長照服務行列。

照管中心提醒，凡實際居住竹市且年滿65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症及失能之身心障礙者，符合長照服務申請資格，且經照管中心之照顧管理專員聯繫及初步篩選確認符合資格後，將會約定至家中訪視進行全面照顧評估，依據被照顧者實際失能程度提供服務補助額度、長照服務及資源連結。市民如有長照服務需求，可向竹市長期照顧管理中心或至本中心網站提出申請，或電洽長照專線 1966將有專人提供服務。

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