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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

居家醫療助長者圓滿善終 家屬謝團隊「讓爸爸笑著離開」

2025/01/01 15:09

員郭醫院居家醫療團隊與家屬合作，一起照顧邱邱伯（圖中央白衣長者）。（員郭醫院提供）

員郭醫院居家醫療團隊與家屬合作，一起照顧邱邱伯（圖中央白衣長者）。（員郭醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕面對疾病與死亡，不只患者感到恐慌，家屬也可能因為隨時要與家人告別而感到不安。然而，83歲的邱邱伯在生命最後1個月經居家醫療服務，在家人的陪伴下，於睡夢中離開人世；邱邱伯的女兒則說，居家醫療讓爸爸辭世時，得以「笑著離開」、圓滿善終，也讓大家知道，死亡可以很溫馨。

員郭醫院家醫科主治醫師郭亭亞說，83歲的「邱邱伯」是一名很厲害的農夫，家裡種有茄子、芭樂、桔梗等作物，多年前因腎功能極差，醫師建議洗腎，但邱邱伯看到了親戚朋友洗腎的情況後，覺得洗腎很辛苦、拒絕接受洗腎，此後雖持續在腎臟科就醫，但想吐、疲憊、抽搐等症狀也慢慢出現。

由於邱邱伯的病況持續惡化，郭亭亞回憶，團隊在接到了邱邱伯女兒送出的申請後，立刻安排到家中為邱邱伯檢查，並發現邱邱伯除腎臟病史外，2019年還曾經做過頭頸癌手術，當時除腎絲球過濾率只剩1.8，還有多項電解質不平衡，經團隊治療後才稍微舒服一點。

郭亭亞說，因為邱邱伯不喜歡吃藥，但相對能接受針灸，因此有一段時間，醫療團隊會連結中醫診所的服務，由中醫師到家中進行針灸，而護理師在旁邊幫忙打針，阿伯就坐著看家人在田裡忙碌，採收桔梗、芭樂等作物，有時醫療團隊離開時還會收到一大束桔梗，帶回醫院當作裝飾。

然而，郭亭亞表示，康芮颱風登陸當天晚上10點半，邱邱伯的病況急轉直下，出現發燒、畏寒、冷顫、意識改變等症狀，雖經過PAC照顧後好轉，但尿毒的問題反而持續惡化，由於評估病況危急，與家人討論後，團隊轉為居家安寧照顧模式，給予皮下針劑症狀控制，數日後邱邱伯在睡夢中辭世。

「他走的時候完全是笑著離開，沒讓我們擔心」，邱邱伯的女兒邱女士回憶，父親生命的最後一個月間，家人們都一起協助照顧，醫療團隊也給了患者與家屬很多溫暖與關心，因此她一直告訴父親：「你的身體交給醫生，你的性命交給天公伯，把你的心顧好，順其自然是最好的處理方式。」

邱女士說，父親生前曾經問他們，能不能請醫生一針讓他離開，但她一直告訴父親，任何藥物都只是減緩、控制病情，如果把心安住，時間到了自然就會解脫，後來父親也寬了心，家人們在他逝世時更早有心理準備，讓後事無縫接軌、一次到位。

此外，邱女士說，患者與家屬所求的不過是老有所終、圓滿善終，但這很難求，他們一家卻在居家醫療的照顧下做到了，更成為社區的楷模，讓左鄰右社看到，死亡可以很溫馨，並不可怕，也希望未來能有身心科醫師參與在宅急症照顧，協助疏通患者的心病。

員郭醫院醫療團隊到邱邱伯家中提供醫療服務。（員郭醫院提供）

員郭醫院醫療團隊到邱邱伯家中提供醫療服務。（員郭醫院提供）

邱邱伯在庭院接受治療，同時也能看到家人在田裡忙碌的情況。（員郭醫院提供）

邱邱伯在庭院接受治療，同時也能看到家人在田裡忙碌的情況。（員郭醫院提供）

員郭醫院醫療團隊到邱邱伯家中提供醫療服務。（員郭醫院提供）

員郭醫院醫療團隊到邱邱伯家中提供醫療服務。（員郭醫院提供）

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