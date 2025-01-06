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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》燒聲逾1週要注意！ 醫：當心胃逆、長瘜肉

2025/01/06 20:51

醫師表示，當聲音沙啞持續1週以上時要注意3狀況，胃食道逆流、聲帶病變、其他慢性病；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，當聲音沙啞持續1週以上時要注意3狀況，胃食道逆流、聲帶病變、其他慢性病；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聲音是每天溝通的重要工具，但當聲音沙啞持續1週以上時，很可能不只是普通的「嗓子疲勞」而已。輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文分享，有此情況要注意3個問題，胃食道逆流聲帶病變其他慢性病

胃食道逆流 沙啞清晨特別明顯

●考慮胃食道逆流可能性：如果聲音沙啞在清晨特別明顯，伴有喉嚨灼熱感或反覆咳嗽，可能與胃食道逆流有關，建議避免睡前2-3小時進食，減少胃食道逆流的機會，然後可以使用制酸劑或其他藥物來控制胃酸，減少對聲帶的刺激，或是提高睡眠時枕頭的高度，減少胃酸逆流至食道和喉嚨。​

●警惕聲帶病變：如果聲音沙啞伴隨以下情況，可能就與聲帶結節、瘜肉或腫瘤有關。包括聲音逐漸惡化，且恢復時間越來越長；聲音低沉、沙啞到無法正常交流；說話時明顯感覺到喉嚨疼痛或壓迫感。

醫師指出，如果聲音沙啞伴隨聲音低沉、說話明顯感覺到喉嚨疼痛等情況，要小心是聲帶病變；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師指出，如果聲音沙啞伴隨聲音低沉、說話明顯感覺到喉嚨疼痛等情況，要小心是聲帶病變；圖為情境照。（圖取自photoAC）

●其他慢性病：有些慢性疾病如甲狀腺問題、過敏性鼻炎或慢性支氣管炎，也可能影響聲音的清晰度。如果沙啞同時伴隨其他症狀，如疲勞、體重變化或呼吸困難，會強烈建議與醫生詳細討論病史，進一步進行檢查。

胡皓淳表示，聲音沙啞若持續超過1週，尤其是沒有明顯病因的情況下，建議儘早就醫，尋求耳鼻喉科醫生的專業幫助。醫師會使用像是軟式喉鏡或硬鏡，觀察聲帶和喉部的健康情況，排查發炎、結節、瘜肉或腫瘤的可能性；也會採用聲音分析，透過錄音分析聲帶振動的頻率和音質，了解聲帶功能是否正常；或是透過影像學，如電腦斷層或核磁共振檢查，用於檢視喉嚨或附近區域是否存在病變。

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