因應疫情升高，部立桃園醫院6/2起提供「新冠病毒特別門診」（桃園醫院提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升高，衛生福利部桃園醫院從6月2日（星期一）開始啟動「新冠病毒特別門診」，門診採滾動式檢討，每天都有1到3位醫師感染科、家醫科、耳鼻喉科、胸腔内科醫師提供特別門診，凡出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉嘔吐疑似症狀之18歲以上成年人，都可現場掛此特別門診。

部立桃園醫院指出，看診地點在綜合內科至內科五診看診；耳鼻喉、家醫科則至各診區看診。

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星期一特別門診為上午感染科鄔豪欣、家醫科黃立宇；星期二特別門診為上午感染科陳正斌、家醫科陳鵬升，下午耳鼻喉科韋佩吟；星期三特別門診為上午感染科李淑媛；星期四特別門診為上午感染科李勁毅、家醫科劉宣妤，下午耳鼻喉科張為；星期五特別門診為上午胸腔内科羅柏鈞。

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