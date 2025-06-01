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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

醫界提5項新冠防疫建議 籲清冠一號應充足供應

2025/06/01 16:58

新冠疫情升溫，醫界提出5項防疫建議；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

新冠疫情升溫，醫界提出5項防疫建議；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情升溫，醫界提出5項防疫建議，包含增加快篩試劑量產與鋪貨、抗病毒藥物及中藥清冠一號充足供應、鼓勵人民施打新冠疫苗，以及民眾看診要分流、重拾戴口罩等防疫習慣。

醫界呼籲國人務必謹慎小心，重拾良好的個人防護措施，避免疫情進一步擴散。防疫如作戰，感謝衛福部立即採取了多項必要且具體的應對措施，醫界也一直持續全力協助及配合各項政策。

醫界亦提出5項防疫建議，包含持續增加快篩試劑量產，鋪貨到醫療單位及各通路；保持充足的抗病毒藥物及中藥清冠一號供應，讓醫師有足夠的藥物來治療確診病人，減少重症；持續鼓勵民眾施打新冠疫苗，特別是65歲以上及慢性病高風險族群。

此外，提醒民眾看診要分流，歷經過去幾年新冠疫情的淬鍊，台灣基層診所及社區醫療群，已有充足的防疫經驗來診治新冠病情，若非病況嚴重，不需要動輒衝醫院急診。同時請民眾重拾良好的防疫習慣，進出醫療院所、公共運輸工具、人口稠密處，務必戴起口罩，勤洗手，保持良好的衞生習慣。

醫界強調，新冠病毒沒有消失，而且不斷突變中，對人類社會的影響仍未可知，建議中央政府應超前部署儘速編列一筆防疫特別預算，因應隨時可能變異、爆發的新冠疫情！

連署人包含台北市醫師公會理事長洪德仁、新北市醫師公會理事長顏鴻順、基隆市醫師公會理事長王俊傑、桃園市醫師公會理事長吳家淦、宜蘭縣醫師公會理事長林旺枝、新竹市醫師公會理事長邱國華、台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、中華民國基層醫療協會理事長林應然、中華民國診所協會全國聯合會理事長廖文鎮、中華民國基層醫師協會理事長潘志勤。

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