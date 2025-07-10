自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》越南開放國人免簽 麻疹疫情燒不退、超掃興

2025/07/10 14:10

前往越南要注意麻疹疫情，今年截至4月下旬越南已累計達8600例，國人進出不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

前往越南要注意麻疹疫情，今年截至4月下旬越南已累計達8600例，國人進出不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假出國熱潮，越南日前對台灣旅客免簽成為大熱門勝地，衛生福利部疾病管制署叮嚀國人前往越南旅遊，要注意麻疹疫情，自今（2025）年2月起已將越南旅遊疫情建議等級提升「第二級：警示（Alert）」。今年截至4月下旬越南已累計達8600例，國人進出不可不慎。

越南政府積極推動觀光產業，原先國人到富國島旅遊，可免簽30天；如今越南正式對台灣旅客實施免簽證待遇，對申請亞太經濟合作商務旅行卡（ABTC）入境者，最長可停留90天。交通部觀光署統計，去（2024）年赴越南126萬人次數，今年可望再突破。

前往越南旅遊，旅費相對親民，但疾管署表示，目前越南共52個省達麻疹疫苗覆蓋率95%以上目標；然而偏遠地區及都會地區接種率仍偏低，部分越南國民存在接種疫苗猶豫及基層醫事人員不足，導致疫情控制仍面臨挑戰。

韓、美、加、法皆有麻疹疫情

根據疾管署彙整7月國際重要疫情，韓國、美國、加拿大、墨西哥、法國皆有麻症疫情，國人出遊染疫回來，不僅掃興，還要面對健康風險。

衛福部叮嚀，若前往越南遊玩，至人潮擁擠場所，應注意手部衛生、呼吸道禮節，必要時應佩戴口罩，若符合麻疹疫苗接種的年齡（出生滿12個月的嬰幼兒，以及滿5歲入學前的學童），建議接種疫苗後再前往。麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，在疫苗尚未使用前，超過99%的人都會被感染，幾乎每個人的一生中都難逃麻疹侵襲。

症狀：麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等。

潛伏期：自感染起至出疹約7到18天，平均約14天左右。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中