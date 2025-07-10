健康網》越南開放國人免簽 麻疹疫情燒不退、超掃興

前往越南要注意麻疹疫情，今年截至4月下旬越南已累計達8600例，國人進出不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假出國熱潮，越南日前對台灣旅客免簽成為大熱門勝地，衛生福利部疾病管制署叮嚀國人前往越南旅遊，要注意麻疹疫情，自今（2025）年2月起已將越南旅遊疫情建議等級提升「第二級：警示（Alert）」。今年截至4月下旬越南已累計達8600例，國人進出不可不慎。

越南政府積極推動觀光產業，原先國人到富國島旅遊，可免簽30天；如今越南正式對台灣旅客實施免簽證待遇，對申請亞太經濟合作商務旅行卡（ABTC）入境者，最長可停留90天。交通部觀光署統計，去（2024）年赴越南126萬人次數，今年可望再突破。

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前往越南旅遊，旅費相對親民，但疾管署表示，目前越南共52個省達麻疹疫苗覆蓋率95%以上目標；然而偏遠地區及都會地區接種率仍偏低，部分越南國民存在接種疫苗猶豫及基層醫事人員不足，導致疫情控制仍面臨挑戰。

韓、美、加、法皆有麻疹疫情

根據疾管署彙整7月國際重要疫情，韓國、美國、加拿大、墨西哥、法國皆有麻症疫情，國人出遊染疫回來，不僅掃興，還要面對健康風險。

衛福部叮嚀，若前往越南遊玩，至人潮擁擠場所，應注意手部衛生、呼吸道禮節，必要時應佩戴口罩，若符合麻疹疫苗接種的年齡（出生滿12個月的嬰幼兒，以及滿5歲入學前的學童），建議接種疫苗後再前往。麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，在疫苗尚未使用前，超過99%的人都會被感染，幾乎每個人的一生中都難逃麻疹侵襲。

症狀：麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等。

潛伏期：自感染起至出疹約7到18天，平均約14天左右。

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