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健康 > 杏林動態

醫療、運動跨域合作 岡山高醫為台鋼天鷹男排完整健檢

2025/07/08 13:57

台鋼天鷹男子排球隊10多位隊員，在首任隊長陳建禎帶領下，前往高醫岡山醫院接受完整健康檢查。（高醫岡山醫院提供）

台鋼天鷹男子排球隊10多位隊員，在首任隊長陳建禎帶領下，前往高醫岡山醫院接受完整健康檢查。（高醫岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣職業排球聯盟南部唯一創始球隊台鋼天鷹男子排球隊，重視球員健康，10多位隊員在首任隊長陳建禎帶領下，前往高醫岡山醫院接受完整健康檢查，展現專業運動員對健康管理的高度重視。

為體現醫療與運動的跨域合作，高醫岡山醫院健康管理中心為台鋼天鷹隊員們量身規劃健檢項目；除基本血液檢查和癌症篩檢，更涵蓋腹部超音波、心電圖與身體組成分析，以全面掌握選手肌肉量、體脂比例、體內水分分布及基礎代謝率，做為訓練與營養調整的重要依據。

高醫岡山健管中心主治醫師林韋廷表示，排球選手在長時間、高強度訓練與比賽下，容易面臨骨骼肌肉急慢性損傷問題，需定期檢查。因此，在基本理學問診中，特別針對肌肉骨骼系統進行功能評估，如肩關節、肘關節、膝關節、踝關節等處是否有活動度受限、或疼痛症狀等，以早期發現潛在健康問題，及時提供預防建議和介入治療。

林韋廷強調，透過醫療團隊的專業評估，不僅能及早發現可能的傷病或異常指數，更可協助運動員在密集賽季中，維持良好的身體狀況與運動表現。此外，排球運動雖強調瞬間爆發和跳躍力，卻也容易因姿勢與落地衝擊產生慢性傷害，健檢後醫師團隊也提供選手個別化衛教與照護建議。

高醫岡山醫院表示，開院以來積極發展運動醫學服務，結合健康管理、骨科、心血管與影像診斷等多科別團隊，致力於打造具整合性的運動健康照護據點，此次與台鋼天鷹合作，期盼為選手們在聯賽賽季中提供穩固的健康後盾，助攻團隊締造佳績。

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