自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

藥品管理升級 醫院啟用智能雙向藥櫃與智慧調劑台

2025/09/22 13:35

智慧調劑台採全面上鎖設計，可防止藥品錯放及短少，避免人工紀錄的錯誤。（記者劉婉君攝）

智慧調劑台採全面上鎖設計，可防止藥品錯放及短少，避免人工紀錄的錯誤。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕藥品管理升級！高雄榮民總醫院台南分院「智能雙向藥櫃」與「智慧調劑台」今（22）日揭牌啟用，降低因人員出入藥局造成的交叉感染風險及加強藥品管理，避免人工謄寫、紀錄時的錯誤發生機率。

啟用儀式由高榮南院院長鄭名芳與高雄榮總藥學部主任謝政智共同揭牌，象徵全面升級藥品管理，守護病人安全。

高榮南院智能雙向藥櫃及智慧調劑台啟用。（記者劉婉君攝）

高榮南院智能雙向藥櫃及智慧調劑台啟用。（記者劉婉君攝）

鄭名芳表示，過去勤務人員必須進入藥局，由藥師逐一核對後才能領藥，流程耗時，也可能增加交叉感染的風險。智能雙向藥櫃最大的特色是「藥局內外雙向連結」，往返病房與藥局取藥的勤務人員，可透過智慧操作系統，於藥局外自行刷卡取藥，不需進入藥局，取藥流程自動化、透明化，縮短等待時間，也讓藥師可以專注在臨床藥學與審核工作，避免錯領與誤用，進一步確保病患用藥安全。

另外，院方也引進1台具語音提示功能的智慧調劑台，從調劑、補藥到歸藥，皆需刷卡登錄，並由系統詳實紀錄操作人員、日期、時間、藥品品項與數量，達到全程可追蹤，並具安全提醒與警示功能。

藥劑科主任連小茵表示，智慧調劑台採「全面上鎖」設計，藥師調劑時刷處方條碼，系統會依序自動開啟對應的藥櫃，每個藥品拿取完成並關閉後，下一個藥櫃才會開啟，可防止藥品錯放、短少，並特別保障自費高價藥品與管制藥品的管理，同時省去人工謄寫紀錄的時間，避免誤寫情況。

智能雙向藥櫃讓醫院勤務人員不用進入藥局就能自行取藥，減少交叉感染風險。（記者劉婉君攝）

智能雙向藥櫃讓醫院勤務人員不用進入藥局就能自行取藥，減少交叉感染風險。（記者劉婉君攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中