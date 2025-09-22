疱疹病毒難纏 醫師：一旦感染就不會「搬走」

神經內科醫師陳琮華提醒，注意「小水疱背後的大麻煩」。（博田醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕不少人都聽到疱疹（Herpes），除了會依不同的病毒造成不同的症狀外，最麻煩的是「感染後不肯搬走」，神經內科醫師陳琮華表示，疱疹病毒家族有8大成員，共通點是一旦感染會躲在神經節或免疫系統，只要免疫力下降就可能發病，應小心「小水疱背後的大麻煩」。

高雄博田國際醫院神經內科醫師陳琮華指出，不同的疱疹病毒會出現不同的症狀，「HSV-1」就是唇疱疹的元兇，通常在壓力大、熬夜或考前緊張時突然冒出；「HSV-2 」主要出沒在下半身，引起生殖器疱疹；「VZV」 就是水痘-帶狀疱疹病毒，小時候造成全身性的水痘，長大後卻搖身一變，成為惡名昭彰的「皮蛇」。

請繼續往下閱讀...

「HHV-6」、「HHV-7」則是小兒科的熟面孔，常讓幼童先高燒幾天，退燒後全身冒紅疹，也就是俗稱的「玫瑰疹」，幸好殺傷力不大；「EBV」會能讓青少年引起單核球增多症，甚至和某些癌症有關；「CMV巨細胞病毒」平時低調，但對免疫力差的人卻可能帶來嚴重威脅；「 HHV-8」則與卡波西氏肉瘤密切相關。

陳琮華表示，疱疹病毒家族的共通點，就是「感染後不肯搬走」，會安靜地躲在神經節或免疫系統的角落，一旦免疫力下降、壓力太大或熬夜過度，就會冷不防地冒出來刷存在感。其中，最令人頭痛的就是帶狀疱疹，好不容易皮疹痊癒後，有些人會迎來更折磨的「帶狀疱疹後神經痛」，疼痛時猶如火在烤或電流竄過，甚至衣服輕輕碰到皮膚都能痛到難以忍受，且持續數月甚至數年。

治療上，陳琮華說，抗病毒藥物能縮短病程、減輕症狀，越早使用效果越佳；止痛與神經藥物是由神經專科醫師評估與安排治療，以控制頑固的神經痛；至於帶狀疱疹疫苗，是目前最有力的預防工具，尤其 50 歲以上，或曾有帶狀疱疹經驗的人，接種後不僅能降低發病率，也能減少神經痛的發生。

陳琮華提醒，面對疱疹病毒最好的對策，是保持良好生活習慣，維持免疫力，並在發病時及早就醫，才能減輕發病時的痛苦。

不同皰症病毒出現的不同症狀。（博田醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法