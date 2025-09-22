自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

疱疹病毒難纏 醫師：一旦感染就不會「搬走」

2025/09/22 11:51

神經內科醫師陳琮華提醒，注意「小水疱背後的大麻煩」。（博田醫院提供）

神經內科醫師陳琮華提醒，注意「小水疱背後的大麻煩」。（博田醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕不少人都聽到疱疹（Herpes），除了會依不同的病毒造成不同的症狀外，最麻煩的是「感染後不肯搬走」，神經內科醫師陳琮華表示，疱疹病毒家族有8大成員，共通點是一旦感染會躲在神經節或免疫系統，只要免疫力下降就可能發病，應小心「小水疱背後的大麻煩」。

高雄博田國際醫院神經內科醫師陳琮華指出，不同的疱疹病毒會出現不同的症狀，「HSV-1」就是唇疱疹的元兇，通常在壓力大、熬夜或考前緊張時突然冒出；「HSV-2 」主要出沒在下半身，引起生殖器疱疹；「VZV」 就是水痘-帶狀疱疹病毒，小時候造成全身性的水痘，長大後卻搖身一變，成為惡名昭彰的「皮蛇」。

「HHV-6」、「HHV-7」則是小兒科的熟面孔，常讓幼童先高燒幾天，退燒後全身冒紅疹，也就是俗稱的「玫瑰疹」，幸好殺傷力不大；「EBV」會能讓青少年引起單核球增多症，甚至和某些癌症有關；「CMV巨細胞病毒」平時低調，但對免疫力差的人卻可能帶來嚴重威脅；「 HHV-8」則與卡波西氏肉瘤密切相關。

陳琮華表示，疱疹病毒家族的共通點，就是「感染後不肯搬走」，會安靜地躲在神經節或免疫系統的角落，一旦免疫力下降、壓力太大或熬夜過度，就會冷不防地冒出來刷存在感。其中，最令人頭痛的就是帶狀疱疹，好不容易皮疹痊癒後，有些人會迎來更折磨的「帶狀疱疹後神經痛」，疼痛時猶如火在烤或電流竄過，甚至衣服輕輕碰到皮膚都能痛到難以忍受，且持續數月甚至數年。

治療上，陳琮華說，抗病毒藥物能縮短病程、減輕症狀，越早使用效果越佳；止痛與神經藥物是由神經專科醫師評估與安排治療，以控制頑固的神經痛；至於帶狀疱疹疫苗，是目前最有力的預防工具，尤其 50 歲以上，或曾有帶狀疱疹經驗的人，接種後不僅能降低發病率，也能減少神經痛的發生。

陳琮華提醒，面對疱疹病毒最好的對策，是保持良好生活習慣，維持免疫力，並在發病時及早就醫，才能減輕發病時的痛苦。

不同皰症病毒出現的不同症狀。（博田醫院提供）

不同皰症病毒出現的不同症狀。（博田醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中