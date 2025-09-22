自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》別等口渴再喝水！ 醫揭身體缺水「4連鎖反應」

2025/09/22 06:26

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任強調，不要等到口渴再喝水，因為當我們有感覺時，身體已缺水1-2%了；圖為情境照。（圖取自freepik）

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任強調，不要等到口渴再喝水，因為當我們有感覺時，身體已缺水1-2%了；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕我們常聽到要適時補水維持身體機能，但若是等到口渴再喝，就來不及了！亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，當身體缺水時，啟動的「連鎖反應」遠比想像中多，他列出身體缺水後的4個階段：首先，偵測滲透壓和血容量；再來，啟動防禦，使口渴感覺增加、刺激交感神經和多種激素；接著，影響身心狀態，如大腦、皮膚、腎臟、心情等；最後，待喝下水後，這些機制就會慢慢關閉。

林軒任於臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，很多人忙了一整天，一直忘記喝水，等到閒下來時才覺得嘴巴乾，但這時再喝水為時已晚。對此，他也分享3個人們常有的喝水迷思，並一一破解：

迷思1：缺水只會口渴，無大礙？

林軒任根據醫學研究說明，當身體總水量（TBW）減少時，不會只發出「渴」的訊號，而是像一座精密的工廠，啟動多條生產線來應對。舉例來說，當我們以為頭痛或疲勞是因為工作壓力大，但其實這可能是身體缺水時，腦部為了保護自己而發出的警報。

研究顯示，輕度脫水（體重減少1-2%）就可能導致注意力下降、心情煩躁，甚至影響運動表現。如果頻繁忽略口渴，長期下來，可能導致腎臟負擔加重，甚至引發尿路感染或結石。

迷思2：喝咖啡、茶或酒算補水？

林軒任表示，咖啡和酒精有輕微利尿作用，會讓身體排出更多的水，反而讓身體水分流失更多。舉例來說，當我們喝1杯咖啡，攝入了200毫升的水，但因為咖啡因會刺激腎臟，反而可能排出250毫升的水。

他分享，有研究指出，長期依賴含咖啡因飲料的人，更容易出現輕度脫水症狀，如皮膚乾燥或便秘。所以，下次喝咖啡時，記得配1杯白開水，別讓身體的「水銀行」赤字。

迷思3：等到渴了再喝水來得及？

林軒任強調，這是民眾心中最大的迷思！很多人以為口渴是身體的第1個訊號，但當我們感覺到渴時，身體已缺水1-2%了。生理學上，口渴是由大腦的下視丘（hypothalamus）偵測血漿滲透壓（pOsm）上升時觸發的，但這是後續反應，身體早在我們渴之前，就默默調整了。

他舉例，運動後我們可能不會馬上口渴，但身體已經開始保留水分，減少尿量。如果習慣等到渴了才喝，長期會讓身體的調節系統過勞，增加心臟和腎臟的壓力。每天喝水量應該是體重（公斤）乘以30-40毫升的水，而不是靠口渴來決定。

林軒任說，上述這些迷思讓我們低估了缺水的嚴重性，但身體有自己的「生存模式」，當總體水量減少時，身體會啟動4個連鎖反應，防止崩潰：

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，身體缺水時會引發一連串反應。（圖取自林軒任臉書）

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，身體缺水時會引發一連串反應。（圖取自林軒任臉書）

階段1：偵測滲透壓和血容量警報

林軒任說明，當身體缺水時有2種可能：第1是「高滲透壓缺水（hypertonic dehydration）」，這可能是因為大量流汗、腹瀉、或水喝太少造成水分流失過多，而引發滲透壓上升；第2是「等滲透壓脫水」，就像是出血，或其他原因造成的血容量（blood volume）下降。所以，身體缺水時要檢查以下2者：

●滲透壓：缺水時，血液變濃，滲透壓上升，這是高滲脫水。此時，身體就像個智慧感測器，下視丘的滲透受體（osmoreceptors）馬上被刺激，能偵測到1%的變化。

●血容量下降：如果是因為出血或大量出汗導致血容量下降，這是等滲脫水。身體的壓力受體（baroreceptors）會偵測到血管壓力低，觸發交感神經系統（SNS）和腎素-血管緊張素-醛固酮系統（RAAS）。

階段2：引發口渴和激素作用

林軒任指出，當身體偵測到問題後，不會等我們反應，自己就會開始行動：

首先，高滲路徑會導致「口渴感覺增加」 和「分泌抗利尿激素（ADH, AVP）」。口渴就像身體的求救喇叭，會大聲喊「快喝水」；抗利尿激素則是個多功能英雄，它會跑到腎臟，命令腎小管多吸收水，減少尿量，讓尿變少、變黃，這就是身體在節約。

再來，交感神經被觸發後，人會心跳加快、血管收縮，維持血壓，這也是為什麼有些人水喝太少會變得有點焦躁甚至容易生氣；腎素-血管緊張素-醛固酮系統則是長效機制，刺激腎臟保留鈉和水，增加血容量。這個作用能讓血管收時縮維持血壓，使各個主要器官維持血液灌流（organ perfusion）。

他根據NCBI的研究指出，這些機制能在幾分鐘內啟動，防止血壓崩潰，但如果缺水持續，會導致電解質失衡，造成高血鈉症（hypenatremia）。

階段3：影響身心狀態

林軒任比喻，身體就像生態系統，水是河流，缺水時，整個系統亂套，從小魚（細胞）到大樹（器官）都受影響：

●腦部：缺水時，腦細胞縮水，導致頭痛、暈眩，甚至認知下降。研究顯示，脫水2%就可能讓記憶力和注意力減弱20%，就像電腦記憶體不足，跑程式變慢。

●皮膚和肌肉：皮膚變乾，像枯萎的植物葉子；肌肉容易抽筋，因為電解質（如鉀、鈉）失衡。

●心臟：血容量低，心臟得更用力泵血，增加心臟病風險。

●腎臟：長期缺水，腎臟過濾廢物變難，可能形成結石，就像水管堵塞。

●消化系統：缺水讓腸道蠕動慢，便秘上身；免疫系統也弱，因為水是運送白血球的載體。

●心情：脫水會影響血清素（serotonin），導致焦慮或憂鬱。

階段4：恢復平衡

林軒任強調，最好的恢復方式就是待喝下水後，這些機制會慢慢關閉。但如果缺水太嚴重（如體重減少5%以上），可能需要醫療介入，如靜脈補液。嚴重脫水可導致休克或器官衰竭，特別在老人和小孩身上。

他提醒，身體反應因人而異。運動員可能更耐脫水，因為訓練讓機制更高效；但孕婦或糖尿病患者則更脆弱。總之，缺水不是「小事」，別等身體求饒再喝，它觸發的變化像骨牌效應般，一個接一個，長此以往恐增加慢性病風險。

