中秋團聚3原則 享受美食健康不打折

▲柚子富含維生素C與纖維，是中秋應景水果，但糖分不容忽視。 （照片提供／薛育琦）

文／薛育琦

中秋節即將到來，與親友團聚時，燒烤、月餅、柚子幾乎是餐桌上不可或缺的美食。然而，對於有高血壓、高血糖、高血脂的「三高」族群來說，若飲食稍不注意，容易導致血壓升高、血糖波動或血脂惡化，增加心血管疾病風險。掌握以下3大原則，就能安心過節、健康不打折。

減鈉少油 天然的最好

◎燒烤少鹽減鈉，避免加工製品

請繼續往下閱讀...

燒烤是中秋應景的聚餐方式，但常見食材如百頁豆腐、甜不辣、丸子、香腸、培根等，加工食品含高鈉與高飽和脂肪，再加上市售燒烤醬，容易讓血壓及血脂「超標」。建議三高病人：

●天然的最好：選擇原型食材取代加工品，如筊白筍、玉米、櫛瓜等新鮮蔬菜，增加纖維攝取，幫助穩定血糖、促進腸道健康。

●少油多健康：以非油炸豆製品（濕豆皮、黃豆乾）取代百頁豆腐；挑選瘦肉（豬里肌、雞胸、去皮雞腿）或低脂海鮮（蝦子、魷魚、蛤蜊），避免高油脂肉品與香腸、熱狗。

●自製減鹽醬料：用番茄、檸檬、柚子、蘋果打成果泥，搭配辛香料如辣椒、蒜頭、洋蔥、黑胡椒或香菜，天然提味，少油少鹽，也能讓料理層次更豐富。

月餅分食 避免過多熱量

◎分享月餅，減糖減油更健康

月餅香甜可口，卻往往使用大量高熱量、高脂肪與高糖食材。蛋黃酥、雙黃蓮蓉月餅更是富含飽和脂肪，容易增加血膽固醇風險。

建議三高病人挑選月餅時，應注意營養標示，選擇低糖、低飽和脂肪的小月餅，並以「分享」為原則，可與家人分食，享受節慶氣氛的同時，也能避免攝取過多熱量與油脂。

糖友吃柚子 半顆以下為宜

◎糖尿病友留意柚子攝取量

柚子富含維生素C與纖維，是中秋應景水果，但糖分不容忽視。若1次吃半顆以上，血糖可能快速飆升。建議糖尿病友每次攝取柚子175克（約中型柚子半顆）或標準碗八分滿為宜，相當於1份水果（約15公克醣類），一天可在2個時段各吃1份，避免1次攝取過量。

中秋佳節，只要掌握「減鈉少油、慎選月餅、控制水果份量」3大飲食原則，再加上餐後與家人一起散步賞月、增加活動量，三高病人同樣可以安心享受團聚氛圍，健康過節不失樂趣。

（作者為大林慈濟醫院營養治療科營養師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法