健康網》內蒙1城市男子要建犯罪DNA 非促進建康基因資料庫

內蒙古自治區錫林浩特市要做男子DNA資料庫，引起醫界側目，看來是要以治安、犯罪為主；示意圖。（圖取自freepik）



李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據中國澎湃新聞報導，內蒙古自治區錫林浩特市公安局發布通告，自9月5日起集中採集轄區內男性居民血樣錄入本地DNA數據庫。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，應是要建立犯罪DNA資料庫。

中國內蒙古錫林浩特市僅採集男性居民血液樣本錄入當地DNA資料庫，張家銘說，看樣子應該是針對治安、犯罪，並非朝向促進健康，成立基因資料庫。不過，若是要建基因資料庫，這個市有35萬人，全部建立起來，資料也不容小覷。

請繼續往下閱讀...

張家銘表示，促進健康的基因資料庫，目前以罕見疾病、藥物徎疫苗為出發點，單是基因定序、基因標記等，看是要做到什麼樣的程度，經費是最大的問題。

目前台灣人體生物資料庫，由中央研究院主導，針對有行為能力的成年民眾，蒐集健康者與疾病者資料，包含生活型態、環境、疾病史、身體測量、生物檢體（血液、尿液等）等。截至去（2024）年10月31日止，已收案超過20萬人，並有7萬人進行第二次的追蹤，台灣人體生物資料庫記錄了所有參與者完整的健康紀錄與血液或尿液樣本。

此外，中央研究院與16個醫療體系、33家醫院合作，共同推動「台灣精準醫療計畫」，透過分析國人專屬的基因數據開發專屬華人的基因型鑑定晶片。據了解，「台灣精準醫療計畫」目標蒐集100萬件，目前有50萬人參與，但因牽涉倫理、法律問題似有停頓，此計畫是要建立個人化疾病風險評估。

美國也將啟動基因組計劃，要把數千萬名經過同意和去識別化的志願者的基因數據收集起來，創建迄今為止最大、最多樣化的基因型和表型信息數據庫。確保全面涵蓋血統、種族、性別和其他社會健康驅動因素，從而深入了解遺傳學如何影響健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法