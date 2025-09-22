自由電子報
健康 > 杏林動態

強化災害應變 高雄81家醫院完成年度演練

2025/09/22 09:54

高雄長庚醫院加護病房人員進行病患疏散實兵演練。（高雄市衛生局提供）

高雄長庚醫院加護病房人員進行病患疏散實兵演練。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為強化高雄市醫療機構災害應變能力，提供民眾安全就醫環境，高雄市衛生局近日完成所轄81家醫院年度火災應變演練，部分醫院同時進行地震停電、颱風淹水等複合式演練，同時針對高雄長庚、高醫、高雄榮總、義大醫院等4家重度級急救責任醫院模擬基礎設施遭破壞情境的緊急應變。

衛生局表示，醫院須先針對「風險辨識評估」、「減災預防」、「應變準備」危機管理3步驟訂立緊急災害應變計畫書，專家委員也會就各院實兵演練及桌上推演提出建議，尤其針對加護病房、手術室、呼吸照護病房等特殊單位，模擬夜班或假日人力有限時的災害應變處置，藉此降低傷亡及財產損失，保障就醫安全。

演練內容包含醫院第一時間啟動自衛消防編組，通報119、衛生局及緊急醫療資訊中心，並同步進行初期滅火、病患與家屬水平或垂直疏散、病患搬移與持續性醫療照護。視災害發展啟動防災指揮中心，安排病患轉院，設立家屬與媒體接待區，以及醫護人員身心健康追蹤等後續作業，演練過程逼真。

4家重度級急救責任醫院則更進一步進行夜班情境模擬，如地震導致天花板掉落、局部停電及火災，測試醫院啟動應變後是否能完成病患疏散並維持重症照護。

衛生局提醒，民眾於門診、急診或住院時，應主動查看醫院防火逃生圖，熟悉安全出口與逃生動線，並留意廣播通知；住院期間避免使用個人高功率電器。火警發生時應依醫護人員指示疏散，切勿搭乘電梯，共同提升醫療機構防救災效能。

