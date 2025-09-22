健康網》熬夜後必吃4大營養素 營養師：緩解頭暈痠痛、長針眼

營養師李婉萍表示，熬夜、攝取精緻糖份都會消耗維生素B群，尤其熬夜導致免疫力下降，身體更易發炎，推薦可吃冷凍毛豆等食物；情境照。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕熬夜後不只睡不飽精神差，其實身體也會出現許多不適。營養師李婉萍表示，通宵工作、追劇後，身體常會感到頭暈腦脹、肌肉痠痛、上火破嘴，甚至發炎長針眼。此時建議補充維生素B群、Omega-3、芝麻素、維生素C等4大營養素，除有助提升免疫力抗發炎，也能護心護腦、修補肝臟代謝、降血壓，讓你在睡不飽的情況下，可以營養素暫時緩解不舒服、增強體力。

李婉萍於臉書專頁發文指出，你是否因工作、學業不得不熬夜而暫時睡不了覺？但熬夜後免疫力下降，導致身體更易發炎而出現各種症狀，該怎麼補救？推薦可補充以下4大營養素緩解身體不適，讓你睡不飽至少可以吃得好：

請繼續往下閱讀...

●頭痛疲勞容易嘴破補B群：熬夜、攝取精緻糖份都會消耗掉維生素B群，尤其熬夜導致免疫力下降，身體更易發炎。想解決疲倦嘴破必備維生素B2、維生素B3；頭痛則有維生素B2、B12可補充；熬夜太久，可以休息時卻又睡不好，可讓維生素B6來安神。飲食則推薦可吃：豬肝湯、皮蛋瘦肉粥、麥芽牛奶、冷凍毛豆。

●不長針眼抗發炎補Omega-3：Omega-3是人體必需的好油脂，在魚類中可攝取到，不只護腦、護心、降血壓，其實也能改善針眼問題。飲食推薦可吃：蜂蜜檸檬奇亞籽、煎鱘龍魚片、鮪魚蛋餅、鮭魚便當、魚油。

營養師李婉萍說，Omega-3是人體必需的好油脂，不只護腦、護心、降血壓，也能改善針眼問題，如鮭魚便當、魚油等，都可攝取到；情境照。（圖取自photoAC）

●緩解緊繃、增強體力補芝麻素：芝麻素如B群，能幫助肝臟代謝，還能保護神經系統，熬夜傷肝可以吃芝麻來修補肝臟代謝力，提神提胃才有體力。芝麻素除了補充品外，其實芝麻、芝麻油、胡椒裡都有。飲食推薦可吃：沖泡式芝麻粉、芝麻牛奶、煮飯料理用的冷壓芝麻油，或是雞胸肉、稀飯、排骨湯、濃湯撒上胡椒。

●避免熬夜後感冒，補維生素C、D：熬夜會讓身體疲於抵抗病毒入侵，一般熟知維生素C對免疫系統好，但當快感冒時，須必備的其實是維生素D。兩者在熬夜後都要加減補充，替健康補強基礎。飲食推薦可吃：紅蘿蔔炒蛋、芭樂、奇異果、香菇雞湯、新鮮柳橙汁。

李婉萍強調，即使營養素有助熬夜後恢復一些體力，但充足睡眠仍是最重要的關鍵。此外，由於每個人體質不同，所需營養也不盡相同。個人推薦餐食裡加胡椒有助提神；芝麻和牛奶裡的鈣鎂號稱「天然鎮定劑」，搭配食用更能放鬆肌肉、防抽筋；執行520減肥自製綠拿鐵，也可快速補充活力；推薦不妨試看看哪種營養素對你最有效。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法