腸病毒併發重症 今創6年同期最高！聯醫：新生兒有疑似症狀別拖

近年罹患腸病毒重症的幼童增加，今年則創下6年同期最高。（圖取自freepik）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕疾管署公布上週二（1）北部新生兒腸病毒感染併發重症死亡病例，經檢驗後確定感染伊科病毒11型，社區也以該病毒為多，新生兒發生重症風險不減，今年腸病毒感染併發重症病例數為近6年同期最高。台北市聯合醫院（10）也發布新聞稿，提醒家長與照顧者需格外警覺，新生兒若出現疑似症狀需及時就醫。

台北市聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師鄭彥辰說明，新生兒腸病毒傳染途徑，包括產前透過胎盤、分娩時接觸產道分泌物，或出生後由照顧者傳染等。台灣社區流行的新生兒腸病毒型別以克沙奇B群與伊科病毒為主。

請繼續往下閱讀...

新聞稿提到，新生兒腸病毒感染常為輕微症狀或無症狀，症狀多為體溫異常、奶量減少或是嗜睡、活動力下降等，初期診斷難度高，需特別留意並就醫評估。此外，新生兒腸病毒併發重症的表現多樣，病情可在數小時內急遽惡化，可能出現心搏過速、心搏過速、皮膚蒼白、不明皮膚出血點、瘀血／紫斑，或是抽搐、肌肉張力異常症狀需即時辨識並就醫處置。

最後，鄭彥辰提醒，預防腸病毒感染尤其關鍵，若孕婦於產前兩週至分娩前後若出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等需主動告知醫師，也應避免接觸感染源，應避免出入人多擁擠、空氣不流通之場所。他也提醒，需勤洗手與環境清潔，並定期清潔，以稀釋漂白水消毒常接觸的物品。而哺乳期間媽媽如有不適或疑似腸病毒症狀，應與醫師討論是否繼續哺餵母乳，並評估是否暫時與寶寶隔離，以避免傳染。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法