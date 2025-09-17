自由電子報
健康醫療
健康 > 名人健康事

健康網》Andy老師心悸、呼不到空氣、胸口卡卡 疑患心肌梗塞

2025/09/17 22:04

Andy老師在開撕前女友家寧後，健康亮紅燈，突發性心悸，心跳加快且呼吸不順暢，胸口像卡住，緊急前往就醫，醫師初判心肌梗塞。（取自Andy老師臉書）

Andy老師在開撕前女友家寧後，健康亮紅燈，突發性心悸，心跳加快且呼吸不順暢，胸口像卡住，緊急前往就醫，醫師初判心肌梗塞。（取自Andy老師臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕31歲Andy老師與家寧分手、拆夥後，到對簿公堂，Andy在臉書上透露，自己健康亮紅燈，突發性心悸，心跳加快且呼吸不順暢，胸口像卡住，緊急前往就醫，醫師初判。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料，心肌梗塞發生率正逐年攀升，且罹病者也有年輕化的趨勢。急性心肌梗塞的發病者超過半數以上來不及送醫就死亡，所以死亡率常被低估。

心肌梗塞、急性心肌梗塞，是一種急性及嚴重的心臟疾病。其成因是供應心肌的血液循環，也就是冠狀動脈循環突然中斷，心肌因無法得到足夠氧氣而導致的損傷。心肌梗塞的潛在原因常常是動脈粥樣硬化斑塊破裂引起的冠狀動脈完全阻塞。

Andy自曝恐與自己的心理壓力過大有關，因為他向來對事物有高度要求，再加上官司的內耗，他說：「就像身上背負一個隱形炸彈，隨時都要注意、隨時都要準備好，不知道什麼時候才能結束。」。

中國醫藥大學附設醫院指出，除了先天性因素之外，心臟病的高危險因子還包括了：

● 年齡：老化是常見的原因，男性45歲以上、女性55歲以上即屬於高危險群，就像機器用久了，引擎也會有磨損，因此，心臟病得病的機率與年齡成正比。

● 家族史：家族中有人得過心臟病者得病機率會增高。

● 性別：男性得病比率偏高，女性因為有女性賀爾蒙的保護，所以罹病率較低。然而，隨著社會壓力增加，西化飲食的影響，女性罹患心肌梗塞的比例已經逐年增加且發生年齡也有年輕化的趨勢。

● 抽菸：現代醫學研究已經證明抽菸會降低人體免疫力，也會增加罹患冠狀動脈疾病的危險。

● 三高：高血壓、高血脂、高血糖屬於 新陳代謝異常疾病，都會影響心臟血管功能，造成血管粥狀硬化，病變多是不可逆轉。

● 體重過重、長期缺乏運動、情緒壓力：都會增加心臟負擔，降低心肺功能。其中，體重過重通常是飲食不節制加上不運動的結果，所以在臨床上見到許多體重超重的人，也多半有心臟的問題。

