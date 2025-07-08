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健康 > 杏林動態

澎湖榮服處攜手三總澎湖分院 榮民、榮眷健檢9折

2025/07/08 18:49

澎湖榮服處長余熙明頒贈感謝狀，給三總澎湖分院長胡曉峯。（澎湖榮服處提供）

澎湖榮服處長余熙明頒贈感謝狀，給三總澎湖分院長胡曉峯。（澎湖榮服處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣榮民服務處攜手三軍總醫院澎湖分院，特別推出「榮民榮眷健康檢查專案」。即日起，凡持有榮民證、榮眷證明者，至三總澎湖分院接受健康檢查，皆可享有健檢費用9折的專屬優惠。

澎湖縣榮民服務處長余熙明表示，澎湖縣無榮民體系醫院，遵輔導會嚴主任委員指導，積極與醫療機構合作發揮服務與醫療資源間的協同效益，今（8）日偕同副處長林玉彩、總幹事廖誠和專程前往三總澎湖分院拜會胡曉峯院長，並親自致贈感謝狀，感謝院方近一年來為榮民榮眷福祉與本處共同協調努力，終促成榮民榮眷健檢優惠專案順利上線，嘉惠榮民及榮眷。 三總澎湖分院不僅為澎湖地區中度級急救責任醫院，更是當地醫療的重要支柱之一。

此次推出的健檢方案，涵蓋28 項檢查內容，包括腫瘤指標、腹部超音波、X 光攝影、肺功能、心電圖及心血管疾病等多個重要項目，並提供7千元及1萬元2種級距、4款健檢套餐，讓榮民、榮眷可依個人需求選擇，全面守護自身健康。 余處長表示，期盼榮民榮眷能善用此專案，透過定期健檢及早發現健康警訊，早期診斷、及時治療，有效提升生活品質；也呼籲有健康檢查需求的榮民榮眷踴躍善用健檢優惠，守護自己的身體健康，安心享受生活。

澎湖榮服處與三總澎湖分院合作，推動榮民榮眷九折健檢。（澎湖榮服處提供）

澎湖榮服處與三總澎湖分院合作，推動榮民榮眷九折健檢。（澎湖榮服處提供）

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