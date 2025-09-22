自由電子報
晴時多雲

健康 > 名人健康事

健康網》「蜘蛛人」湯姆．霍蘭德腦震盪 醫囑72小時4大處置

2025/09/22 16:01

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕風靡全球的《蜘蛛人》一舉一動都是影迷關切，英國演員湯姆．霍蘭德（Tom Holland）主演《蜘蛛人4：重生日》，因為特技失誤導致輕微腦震盪。亞東醫院創傷科醫師陳鈺泓指出，還是要把握黃金72小時觀察期。

29歲的湯姆．霍蘭德在片場進行特技表演時失誤，造成輕微腦震盪，立即送醫住院治療，準備讓他休息一陣子。根據劇組表示，上映時間並沒有改變，預計在明（2026）年夏季檔期上映。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」分享，發生腦震盪後症候群在72小時內，本人及親友都要注意後續的發展，以下是4項因應之道：

●休息和觀察：
撞到頭時，一定要讓大腦有足夠的休息時間，這有助於減輕可能的發炎和腫脹。所以要持續觀察受傷者的症狀，如頭痛、暈眩、情緒波動等，也就是我們常說的黃金72小時，若3天內症狀持續或惡化，請儘快找醫師看診。

●冰敷：
在腦部撞擊後，於撞到的部位進行輕輕的冰敷，有助於減輕腫脹和疼痛。但醫師要特別提醒，不要讓冰塊直接接觸皮膚，以免凍傷。應該用薄的毛巾或布包裹冰袋，每次冰敷約15-20分鐘，每2小時重複一次。

●避免刺激：
在腦部撞擊後，傷者應儘量避免刺激。照顧者請務必注意，不要讓傷者從事高強度的運動、聽劇烈的音樂、或是暴露在明亮的光線下，這些都會刺激大腦，增加額外的壓力。

●進一步就醫檢查：
如果真的不幸，發現傷者在腦部撞擊後出現如嚴重的頭痛、嘔吐、持續頭暈等狀況，或是腦部不適超過3天，請務必馬上回醫院檢查。

