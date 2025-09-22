自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》無糖≠零熱量！ 手搖飲「加料」就變熱量炸彈

2025/09/22 19:40

一杯全糖珍奶糖量高達50～60g，超標WHO建議每日糖量兩倍；圖為情境照。（圖取自freepik）

一杯全糖珍奶糖量高達50～60g，超標WHO建議每日糖量兩倍；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天來杯手搖飲消暑，許多人自以為「喝無糖就沒熱量」，殊不知一不小心就踩進熱量炸彈！營養師陳珮淳在臉書「熊抱營養師｜珮淳」發文提醒，「無糖≠零熱量」，手搖飲的健康關鍵在於「怎麼搭配」，加料、加果醬都可能讓熱量與糖分瞬間飆高。

無糖茶才是真低熱量

純茶類如綠茶、烏龍茶、紅茶幾乎0大卡、0糖，才是解暑零負擔的最佳選擇。但一旦加上配料：

●半杯珍珠＝約150大卡＋15～20g糖。

●椰果／蒟蒻＝約100大卡＋10～15g糖。

●芋圓／粉條＝200大卡起跳＋20～25g糖。

●鮮奶茶中杯＝200–250大卡＋20～30g糖。

●水果茶（即使標榜無糖）＝200大卡以上＋30～40g糖（因果醬、糖漿基底）。

結果就是：喝無糖綠茶＋配料，照樣熱量爆表！

WHO警告：一杯珍奶就超標

世界衛生組織建議，成年人每日「添加糖」應低於總熱量的10%，最好控制在5%以下，換算約25g糖（約6茶匙）。然而，全糖珍奶糖量高達50～60g，喝一杯就超標兩倍！更可怕的是，果醬、水果罐頭、奶精粉都暗藏「隱形糖」，讓許多「標榜無糖」的水果茶依舊糖分爆表。

白開水加檸檬片或薄荷葉，取代飲料清爽又零熱量；圖為情境照。（圖取自freepik）

白開水加檸檬片或薄荷葉，取代飲料清爽又零熱量；圖為情境照。（圖取自freepik）

液體熱量胖最快

陳珮淳提醒，飲料中的糖分不會帶來飽足感，反而容易讓人額外攝取更多熱量。長期下來，肥胖、三高、慢性病風險全都跟著上升。

健康喝手搖4大秘訣

1. 純茶無糖最安心：綠茶、烏龍茶抗氧化又解膩。

2. 奶精換鮮奶／豆奶：補鈣、優質蛋白，避免反式脂肪。

3. 水果茶慎選：天然水果OK，果醬基底NG。

4. 控量原則：小杯、少料、一週1～2次即可。

白開水＋檸檬片最無負擔

想清爽又零熱量？白開水加檸檬片或薄荷葉就是夏日最佳替代方案。陳珮淳提醒，偶爾喝手搖無妨，但別被「無糖」兩字騙了，「聰明選飲料，才不會喝出糖超標！」

