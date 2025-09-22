健康網》夜尿擾人 西班牙百萬網紅醫：從飲食改善

夜尿症很擾人，西班牙藥師仙都．法米亞提可建議改變飲食，尤其是低碳水化合物飲食；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夜尿頻繁不僅僅是膀胱問題，它表明身體正在發生更嚴重的問題。西班牙藥師仙都．法米亞提可在YouTube頻道上，擁有290萬訂閱，他發表「告別每晚起床小便三到四次」影片，吸引百萬次觀看。他一再呼籲，夜尿頻繁一定有代謝症候群和糖尿病等疾病問題。

仙都．法米亞提可說，曾有動物研究，給狗注射胰島素會顯著增加其尿液量。夜尿症可從四個面向剖析原因：

●老化與荷爾蒙變化：隨著年齡的增長，睪固酮的產生會減少，且睪固酮在5-α還原酶的作用下轉化為二氫睪固酮，從而刺激前列腺的生長，影響男性的排尿頻率。

●醫療狀況：泌尿道感染、攝護腺肥大和腎結石也會引起夜尿症。

●過量液體消耗：喝太多液體，尤其是睡前，會導致夜間頻繁排尿。

●胰島素失衡：高血胰島素水平常見於患有胰島素抗阻或代謝症候群的人，與夜間夜尿症密切相關。

因夜尿中斷睡眠，確實讓高齡長者很困擾，仙都．法米亞提建議從飲食上改變：

●晚上避免攝取碳水化合物：限制晚餐的碳水化合物攝取量可以減少夜間胰島素飆高，從而減少夜間排尿的需要。

●低碳水化合物飲食：全天採用低碳水化合物飲食可以顯著改善胰島素水準，從而減少夜間頻尿。

●間歇性斷食：間歇性斷食與低碳水化合物飲食結合可以提高胰島素敏感性並改善夜尿症狀。

●專業諮詢：專業營養師可以協助您客製化適合您特定需求和健康狀況的飲食計畫。

曾在去（2024）年中國、南韓、台灣針對40歲以上糖友過動性膀胱 （OAB） 的盛行率比沒有糖尿病者高很多。另外在2017年《糖尿病研究》期刊上，日本對於「第2型糖尿病患者的飲食習慣和夜尿症的盛行率」，發現吃較多蔬菜的人夜間起尿次數較少。

但是對於仙都．法米亞提可所提出飲食改變，目前中外臨床試驗佐證，包括間歇性斷食、低碳飲食來改善夜尿症的樣本數較少，建議要多諮詢醫師再來做飲食改變。

