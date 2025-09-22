自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》中職張志豪十字韌帶傷 醫：重建手術助修復

2025/09/22 17:28

中信兄弟張志豪準備進行十字韌帶手術。萬芳醫院骨科主任何為斌說，這類手術比傳統的手術，住院期短、恢復快、復健期短。（資料照）

中信兄弟張志豪準備進行十字韌帶手術。萬芳醫院骨科主任何為斌說，這類手術比傳統的手術，住院期短、恢復快、復健期短。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中信兄弟張志豪因滑壘不慎導致右膝不適，經過檢查後，確認為右膝十字韌帶撕裂傷。球團決定，張志豪將進行韌帶重建手術。台北市萬芳醫院骨科主治醫師何為斌指出，目前關節鏡重建手術不須打開關節囊，因此術後疼痛少、住院期短、恢復快、復健期短。

根據萬芳醫院衛教資料，膝關節運動傷害常被忽略，韌帶及半月軟骨在X光片上都看不到。何為斌說，常有病患告訴醫師，骨頭沒有斷，但是這不表示沒有問題，因為韌帶可能斷了，半月軟骨可能破了。過去十字韌帶撕裂，若以過去傳統手術「關節囊切開術」，須打開膝關節再將「骨-髕骨韌帶-骨」移植到原十字韌帶的位置。

目前在手術中用以固定移植韌帶的界面骨釘，也有新的醫材─「生物性界面骨釘」。這是一種以聚乳酸所製成的人體植入物，已被證實有非常高的物理強度，且可被人體吸收，沒有過去使用鈦金屬骨釘永遠在人體內的缺點。手術後，病人不須石膏固定，只要以一個支架輔助固定即可，可以彎曲關節、也可下床行走。

另一種治療方式是不想進行手術治療，可以考慮進行PRP注射，來幫助韌帶修復與再生。不過，張志豪是職業選手，任何運動傷害都必須考慮術後的穩定度。中正脊椎骨科部醫師蘇皇儒指出，「前十字韌帶」負責膝關節前後和旋轉的穩定度，本身是十分粗壯的韌帶，平常走路時不容易斷裂，激烈運動易斷裂。

根據統計，接受前十字韌帶重建手術的病人，在手術完後，仍有一到三成的病人，還是有輕微疼痛以及不穩定的狀況發生；五年內因各種情況需要再次接受重建手術的機率約5%，尤其又以手術前高度旋轉不穩定的病人風險最高。

