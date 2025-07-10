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健康網》懷孕24-28週最關鍵！ 妊娠糖尿病篩檢時機與風險解析

2025/07/10 21:28

懷孕24-28週的妊娠糖水測試是篩檢妊娠糖尿病最理想的時機；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

懷孕24-28週的妊娠糖水測試是篩檢妊娠糖尿病最理想的時機；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕準媽媽請注意！懷孕期間荷爾蒙變化會影響胰島素功能，即使平時血糖正常的媽媽也可能出現妊娠糖尿病！新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，懷孕24-28週的妊娠糖水測試是篩檢妊娠糖尿病最理想的時機。

張瑜芹在臉書「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」指出，未控制的妊娠糖尿病可能導致高血壓、子癲前症、羊水過多等併發症。這些併發症不僅影響懷孕過程，也可能增加日後患第二型糖尿病的風險。而高血糖環境可能造成胎兒過大（巨嬰症）、新生兒低血糖、呼吸窘迫症候群等問題。胎兒過大不僅增加難產風險，也可能影響寶寶日後的代謝健康！

張瑜芹提醒，妊娠糖尿病會增加剖腹產機率，也可能導致產程延長、肩難產等分娩併發症。

檢查流程與注意事項

張瑜芹建議，做妊娠糖水測試檢查前的8-12小時需要禁食，但可以喝少量清水。前一天晚餐後就不要再進食，確保檢查結果準確。記得帶個小點心，檢查完畢後可以立即補充體力。

◎檢查流程詳解

●先抽取空腹血糖。

●喝下含有75公克葡萄糖的糖水（口感很甜，建議快速喝完）。

●喝完糖水後1小時抽血檢查。

●再過1小時進行第3次抽血（總共3次抽血）。

●檢查時間長：整個檢查過程需要2-3小時，比一般抽血檢查時間長得多！這是因為需要觀察血糖在不同時間點的變化，確保診斷準確性。

整個檢查過程需要2-3小時，比一般抽血檢查時間長得多，建議準爸爸陪同檢查，不僅能提供心理支持，也能一起了解檢查結果和後續照護重點；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

整個檢查過程需要2-3小時，比一般抽血檢查時間長得多，建議準爸爸陪同檢查，不僅能提供心理支持，也能一起了解檢查結果和後續照護重點；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

檢查結果解讀與後續處理

如果任何一項數值超標，就診斷為妊娠糖尿病。張瑜芹提醒，這時不要過度恐慌！透過飲食控制、適度運動，大部分準媽媽都能有效控制血糖，必要時配合醫師處方的胰島素治療，確保母嬰健康！

◎檢查當天小提醒

●心理準備：糖水口感非常甜膩，有些準媽媽可能會感到噁心。張瑜芹建議保持放鬆心情，可以帶本書或聽音樂來打發等待時間。

●身體準備：檢查當天避免劇烈運動，穿著舒適寬鬆的衣物，方便多次抽血。如果有暈血症狀，記得提前告知醫護人員！

●陪伴支持：建議準爸爸陪同檢查，不僅能提供心理支持，也能一起了解檢查結果和後續照護重點。

張瑜芹建議準媽媽進行妊娠糖水測試，及早發現血糖異常，及早進行飲食和生活調整，才能給媽媽和寶寶最好的健康保障。妊娠糖尿病是可以控制的，關鍵在於早期發現和積極配合治療。

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