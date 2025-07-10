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美國麻疹病例總數 創33年來最高紀錄
紀麗君／核稿編輯
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國疾病管制與預防中心9日公佈數據顯示，今年迄今美國已記錄1288例麻疹病例，為33年來最高紀錄。
根據《CBS News》報導， 今年是美國自1992年後麻疹疫情最嚴重的一年，當年確診病例為2126例。目前美國已有38州確診麻疹病例，而德州尤其嚴重。光是德州病例，就已超過750例。
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德州疫情最初集中在1個疫苗接種率較低的門諾派社區（Mennonite），受影響人群大多是兒童和青少年，他們幾乎都未接種疫苗或疫苗接種情況不明。州和地方衛生官員證實，有2起死亡病例，第一起是1名未接種疫苗的學齡兒童，第二起是1名未接種疫苗的8歲女孩。
美國疾病管制與預防中心表示，美國整體人口感染麻疹風險仍較低，並指出美國麻疹發生率低於加拿大、英國、法國、西班牙和義大利等其他國家。
美國疾病管制與預防中心聲稱，在麻疹疫情活躍地區，或與麻疹活躍地區有密切聯繫的地區，患上麻疹風險較高。該中心補充，推薦MMR疫苗作為預防麻疹最佳方法。
衛生專家認為，疫苗接種率下降是麻疹病例增加原因之一。最近1項研究發現，美國MMR疫苗接種率從2017至2018學年的93.92%下降到2023至2024 學年的91.26%。若要實現群體免疫，防止疫情爆發，需要95%疫苗接種率。
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