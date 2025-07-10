自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

美國麻疹病例總數 創33年來最高紀錄

2025/07/10 13:30

今年迄今美國已記錄1288例麻疹病例。衛生專家認為，疫苗接種率下降是病例增加原因。（路透）

今年迄今美國已記錄1288例麻疹病例。衛生專家認為，疫苗接種率下降是病例增加原因。（路透）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國疾病管制與預防中心9日公佈數據顯示，今年迄今美國已記錄1288例麻疹病例，為33年來最高紀錄。

根據《CBS News》報導， 今年是美國自1992年後麻疹疫情最嚴重的一年，當年確診病例為2126例。目前美國已有38州確診麻疹病例，而德州尤其嚴重。光是德州病例，就已超過750例。

德州疫情最初集中在1個疫苗接種率較低的門諾派社區（Mennonite），受影響人群大多是兒童和青少年，他們幾乎都未接種疫苗或疫苗接種情況不明。州和地方衛生官員證實，有2起死亡病例，第一起是1名未接種疫苗的學齡兒童，第二起是1名未接種疫苗的8歲女孩。

美國疾病管制與預防中心表示，美國整體人口感染麻疹風險仍較低，並指出美國麻疹發生率低於加拿大、英國、法國、西班牙和義大利等其他國家。

美國疾病管制與預防中心聲稱，在麻疹疫情活躍地區，或與麻疹活躍地區有密切聯繫的地區，患上麻疹風險較高。該中心補充，推薦MMR疫苗作為預防麻疹最佳方法。

衛生專家認為，疫苗接種率下降是麻疹病例增加原因之一。最近1項研究發現，美國MMR疫苗接種率從2017至2018學年的93.92%下降到2023至2024 學年的91.26%。若要實現群體免疫，防止疫情爆發，需要95%疫苗接種率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中