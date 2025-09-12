健康網》馬偕參與永續博覽會 以愛領航展現醫療行動力

馬偕醫院在大台北162處社區服務站，推展「馬偕醫生到我家APP」，建講照護網路。（馬偕醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕甫完成2024永續報告書的馬偕紀念醫院，以「馬偕領航 永續健康」為主軸，參與2025亞太永續博覽會，展現國際醫療與人道關懷、AI創新發展與智慧教學、社區韌性與健康促進三大面向，全面展現醫療永續ESG精神與永續行動力。

2025亞太永續博覽會9月11日至13日於世貿登場，今年適逢馬偕醫院建院145週年，因此以「愛」為核心結合大會主題，由董事長蕭聰穎與總院長張文瀚率領團隊現身支持。

從台灣到5大洲 展現醫療永續行動

馬偕醫院總院長張文瀚表示，馬偕醫院承襲馬偕博士「愛神、愛鄰舍、愛肢體、愛地球」的精神，持續深化醫療教育、社區照護與偏鄉服務，並將醫療觸角延伸至全球5大洲。包括非洲甘比亞、南太平洋斐濟及吉里巴斯、新南向柬埔寨與緬甸，甚至深入戰火中的烏克蘭，提供醫療協助、人才培訓與人道支援，展現「醫療無國界、愛傳千里」的馬偕模式。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右5）特別到馬偕紀念醫院攤位支持並合影。（馬偕醫院提供）

AI創新×智慧教學 醫學教育新里程

在AI與智慧醫療領域，馬偕醫院成立「人工智慧影像暨VR/MR中心」，除引進高端設備外，更著重自主研發，針對醫學生在影像醫學學習的瓶頸，設計AI輔助的立體影像教學系統，提升臨床教學的品質與效率，打造新世代智慧醫療人才。

社區韌性×在地健康 APP連結全人照護

現場也呈現「馬偕醫生到我家APP」與「社區個案管理系統」的成果，結合台北地區19區、162處社區健康服務站，建構完整照護網絡。透過數據分析提供個人化健康支持，建立家庭與社會良性互動，推動在宅安老與永續城鄉健康模式。

永續承諾 × ESG日行動

自2023年與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」以來，馬偕正式將每年10月16日訂為「馬偕ESG日」，凝聚六家醫院體系力量，實踐公益與永續文化。

在ESG日前夕，馬偕透過亞太永續博覽會（展位：永續醫療區606號），全面展現永續經營亮點，邀請民眾共襄盛舉。

