自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》馬偕參與永續博覽會 以愛領航展現醫療行動力

2025/09/12 17:25

馬偕醫院在大台北162處社區服務站，推展「馬偕醫生到我家APP」，建講照護網路。（馬偕醫院提供）

馬偕醫院在大台北162處社區服務站，推展「馬偕醫生到我家APP」，建講照護網路。（馬偕醫院提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕甫完成2024永續報告書的馬偕紀念醫院，以「馬偕領航 永續健康」為主軸，參與2025亞太永續博覽會，展現國際醫療與人道關懷、AI創新發展與智慧教學、社區韌性與健康促進三大面向，全面展現醫療永續ESG精神與永續行動力。

2025亞太永續博覽會9月11日至13日於世貿登場，今年適逢馬偕醫院建院145週年，因此以「愛」為核心結合大會主題，由董事長蕭聰穎與總院長張文瀚率領團隊現身支持。

從台灣到5大洲   展現醫療永續行動

馬偕醫院總院長張文瀚表示，馬偕醫院承襲馬偕博士「愛神、愛鄰舍、愛肢體、愛地球」的精神，持續深化醫療教育、社區照護與偏鄉服務，並將醫療觸角延伸至全球5大洲。包括非洲甘比亞、南太平洋斐濟及吉里巴斯、新南向柬埔寨與緬甸，甚至深入戰火中的烏克蘭，提供醫療協助、人才培訓與人道支援，展現「醫療無國界、愛傳千里」的馬偕模式。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右5）特別到馬偕紀念醫院攤位支持並合影。（馬偕醫院提供）

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右5）特別到馬偕紀念醫院攤位支持並合影。（馬偕醫院提供）

AI創新×智慧教學 醫學教育新里程

在AI與智慧醫療領域，馬偕醫院成立「人工智慧影像暨VR/MR中心」，除引進高端設備外，更著重自主研發，針對醫學生在影像醫學學習的瓶頸，設計AI輔助的立體影像教學系統，提升臨床教學的品質與效率，打造新世代智慧醫療人才。

社區韌性×在地健康 APP連結全人照護

現場也呈現「馬偕醫生到我家APP」與「社區個案管理系統」的成果，結合台北地區19區、162處社區健康服務站，建構完整照護網絡。透過數據分析提供個人化健康支持，建立家庭與社會良性互動，推動在宅安老與永續城鄉健康模式。

永續承諾 × ESG日行動

自2023年與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」以來，馬偕正式將每年10月16日訂為「馬偕ESG日」，凝聚六家醫院體系力量，實踐公益與永續文化。

在ESG日前夕，馬偕透過亞太永續博覽會（展位：永續醫療區606號），全面展現永續經營亮點，邀請民眾共襄盛舉。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中