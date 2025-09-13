健康網》美千萬網醫問診不馬虎 揪出HIV假陽性

美國千萬網紅家庭醫師麥克看診如同偵探，在他細心、抽絲剝繭下，找出病灶；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕美國千萬網紅家庭醫師麥克（Mikhail "Mike" Varshavski D.O.）即將行醫10年，他在YouTube平台分享「遇到極端病人」有568萬次觀看次數。尤其是他面對一位醫師的HIV第四代檢驗呈現陽性，在他抽絲剝繭下，證實為假陽性。

麥克在社群平台影片一直是人氣王，他分享臨床看診的經驗談，更是觀眾津津樂道的，「遇到極端病人」的留言多達近5千筆，可看出他受到大家的愛戴。

這個影片中，麥克在看診如同偵探般，他面對一位醫師病患的HIV檢驗為陽性，心有戚戚焉，看著病患的檢驗報告，他的腦海裡只有想著，同儕的生活習慣沒有問題，「那是不是在看診中被感染？」這名病患一聽到確診時崩潰哭了，麥克依然保持冷靜，思考會不會是假陽性，因此，他查了美國醫學資料庫（UpToDate），結果發現有幾種可能會出現：懷孕、正在服用HIV藥物、自體免疫疾病，最重要的是剛接種過流感疫苗。

麥克欣喜看到「剛接種過流感疫苗」，他馬上查了一下病人的病歷，果真他在5週前打過疫苗，「賓果！」他立刻去電給病人，告訴他可能的假陽性，並要他再回來複檢。麥克研判，病人在打疫苗後身體產生抗體，導致與HIV檢驗的試劑發生交叉反應。這一切推測也在病人再次複檢後，得到所有檢查都是「陰性」反應。

還有一個案例，是麥克的老病人，他40歲很高興在診間分享自己瘦了25磅（近11公斤），麥克立刻警覺不尋常，尤其在病人說自己並沒有刻意減重下，顯然是「暴瘦」，這在醫學上是重大警訊。

麥克進一步問診，發現病人有夜間盜汗，膚色蒼白。血液檢查只有輕微異常，但整體狀況麥克卻還是不放心。他想為病人進行影像檢查卻被保險公司拒絕，於是麥克再寫補件、去電，不屈不撓與保險公司周旋，在最後麥克決定與保險公司翻臉：「如果真的是癌症，那過錯在你們」才獲得檢查理賠機會。

經過影像檢查，果真如同麥克的猜測，病人罹患淋巴瘤，幸好及早轉診至腫瘤科，爭取到及早治療機會。

