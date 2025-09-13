自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》立委伍麗華、藝人楊貴媚曾皮蛇上身 醫：逾半難揮神經痛

2025/09/13 21:45

藝人楊貴媚曾罹患帶狀疱疹，痛到沒有辦法睡覺。亞東醫院指出，只要免疫力下降，病毒又再次活絡起來。（資料照）

藝人楊貴媚曾罹患帶狀疱疹，痛到沒有辦法睡覺。亞東醫院指出，只要免疫力下降，病毒又再次活絡起來。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕得了帶狀疱疹（皮蛇）雖不會直接要人命，但神經痛起來卻讓你痛不欲生。日前民進黨立法委員伍麗華、藝人楊貴媚，包括國際明星哈里遜福特（Harrison Ford）都陸續確診。伍麗華說，原以為自己得了蜂窩性組織炎，但痛會挪移、皮膚癢又起疹。

根據亞東醫院衛教資料，帶狀疱疹主要侵犯神經節及其所支配的皮膚，症狀是身體或臉部單側疼痛的紅疹與水泡，合併患處灼燒、痠麻或刺痛感，常見於軀幹處，若帶狀疱疹長在眼睛附近，則要小心病毒侵犯眼部導致結膜炎、角膜潰瘍等問題；極少數免疫低下患者需當心併發可能致死的肺炎或腦炎。

過去還有藝人張震嶽、曾國城、苗可麗都自曝罹患皮蛇，37歲男星曾子益皮蛇上身，不到3天，身上疱疹從背部一路蔓延至胸前，還高燒不退。亞東醫院指出，帶狀疱疹隨著年紀增長，容易在免疫力下降的時候發作。在臨床上也發現，得過水痘痊癒後，病毒會潛伏在體內的背根神經節處，大多在中、老年人或免疫力差時，病毒再度活化發作形成帶狀疱疹。

此外，亞東醫院提到，帶狀疱疹病程常演進迅速，若於初期未就醫，再加上身體狀況太差，則症狀易在兩週內加重，此時皮膚水泡增多併膿疱產生、患處神經灼燒疼痛感增強，病人可能還有些輕微發燒、倦怠感。若傷口被細菌感染，則會導致續發性的蜂窩性組織炎，需要使用抗生素治療。

值得一提的是，通常60歲以上的帶狀疱疹病患有一半會有神經痛，70歲以上的患者更高達 75%。因發病時神經纖維受到疱疹病毒的侵犯，產生不正常的神經衝動並以疼痛表現，此種疼痛的型式十分多樣化，可以如刀割或針刺般痛，又或者像火燒一樣灼熱，也可以像從深處痛出來，甚至也可能發展成所謂的「痛覺過敏」現象，也就是說皮膚上任何輕微的刺激都可能使病人感覺到劇痛。

另外，有些病患則會發展成搔癢與麻木的感覺，而若病毒侵犯到運動神經，則會造成該部份的肌肉無力、痲痺等情形。也一定要小心照顧皮膚病灶，避免弄破水泡也不要擅自塗抹成藥，應在醫師指導之下，局部使用適當藥物，等水包乾了結痂脫落即可。

