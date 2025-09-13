自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》高燒+班上有流感 醫：有肌肉痠痛都中

2025/09/13 18:39

柚子小兒科診所院長陳木榮（柚子醫師）表示，這幾天高燒加肌肉痠痛，只要檢驗幾乎百分之百都是流感；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕才開學不久，許多小朋友到學校交友過程中也交流了病毒，柚子小兒科診所院長陳木榮（柚子醫師）表示，過往發燒合併肌肉痠痛的孩子，可能10個人裡面有6個是流感，但這幾天高燒加肌肉痠痛，只要檢驗幾乎百分之百都是流感。

陳木榮在臉書專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文表示，分別一般感冒還是流感的簡易判斷標準是，如果你覺得很輕鬆，輕微發燒，不嚴重，感冒的機會比較大；如果你覺得很嚴重，高燒，全身很像被卡車撞過，很疲勞很累，就有很高的可能是流感。

疾管署則表示，公費流感疫苗將於10月1日開打，今年公費流感疫苗將由四價全面改為三價，並呼籲民眾務必接種當年度疫苗，才能獲得最佳保護，降低重症與死亡風險。

