澎湖「大鬍子醫師」何義士新繪本 捐贈多所幼兒園

何義士的故事新書發表會，並贈書給澎湖國小及幼稚園。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「大鬍子醫生」何義士，是中生代澎湖人共同的回憶！財團法人天主教靈醫會與台灣基督長老教會台灣教會公報社聯合發起「大鬍子醫生啊：何義士的故事」繪本捐贈計畫，獲得澎湖縣民宿發展協會、尼索斯莊園有限公司、海洋公民基金會等共募集350本；今（13）日在洪根深美術館舉辦新書發表暨贈書儀式，嘉惠澎湖35所國小及24所幼兒園，國小每校贈書6本，幼兒園每所贈書2本。

來自義大利的靈醫會何義士，在澎湖惠民醫院服務長達33年之久，留著大鬍子，講著流利台語，鬍子由黑到白的醫師，從早到晚都在澎湖惠民醫院為民眾們看病，即使半夜有人肚子痛，也能看見他的身影。來台46年間，捐血高達150多次，輸血量加起來共有37500c.c.，打破全台醫師捐血的紀錄，當過捐血協會理事長，更榮獲第一屆醫療奉獻獎。

請繼續往下閱讀...

在澎湖縣馬公市有一座紀念雕像，就是何義士牽著腳踏車，熱情與民眾打招呼的身影。此次新書繪本「大鬍子醫生啊：何義士的故事」是「美好腳蹤系列繪本」第37冊，紀錄何義士閒暇之餘，享受澎湖美好的風光與海灘；或是騎著腳踏車，四處探訪患者及居民的日常生活。

今日在洪根深美術館舉辦新書發表暨贈書儀式，澎湖縣政府參議王國裕、教育處科長呂侑軒、花嶼國小校長許慧晶、靈醫會高國卿神父、美好腳蹤系列繪本主編與基督長老教會江淑文長老出席，繪者蔡兆倫老師現場簽書，文澳加油站現場加碼捐贈30萬元，支持澎湖惠民醫院重建計畫。同日於馬公捐血站舉行「捐血傳愛贈繪本活動」。

文澳加油站捐贈三十萬元，興建惠民醫院重建使用。（記者劉禹慶攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法