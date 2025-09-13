健康網》柯文哲屁屁壓瘡 醫：坐墊改善可減輕觸痛

陳佩琪指柯文哲有壓瘡，疑在北所坐地板、馬桶時導致，經她裹藥幾天改善許多。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲交保後返家5天後，妻子陳佩琪在臉書透露，丈夫臀部出現兩個極大的對稱傷口，疑似pressure sore（壓瘡），經她敷藥處理後，目前看起來已改善許多。台北市立聯合醫院中興院區衛教資料指出，受壓部位，可使用氣墊材質，以減輕受壓程度。

陳佩琪自曝柯文哲臀部兩側最凸起處，也就是坐姿時會和地板接觸之處，出現了兩個極大的對稱傷口。柯直指為北所馬桶所感染，但陳佩琪認為坐地板、馬桶時導致的類似pressure sore的傷口。回來幾天，柯文哲一直抱怨坐在家裡電腦椅，屁屁的傷口處很痛。

北市聯醫中興院區洗腎室說明壓瘡就是俗稱褥瘡，壓瘡是因為皮膚受到壓力（或是壓迫），摩擦所導致皮膚受傷甚至深到皮下組織、肌肉與骨頭的情形就叫做壓瘡。

中興醫院指出，患部常會發紅、水泡、糜爛、潰瘍、疼痛、發燒、化膿等症狀。建議在受壓部位下，如尾椎部位、足踝、臀兩側，可使用氣墊床，以減輕受壓程度。適當地按摩受壓部位，有助血液循環；如果皮膚已發紅，則不要按摩，因為按摩可能造成更多的創傷。

陳佩琪也已幫柯文哲塗抹多層藥膏，並用包裹技巧裹藥。這也是中興醫院衛教須知，可適量塗抹乳液，以預防皮膚過於乾燥，避免使用酒精，因其會使皮膚更乾燥。維護皮膚的清潔乾燥，每天早上、洗（擦）澡前及翻身時，要檢查全身皮膚有沒有發紅破皮的現象發生。若有傷口應按時換藥、消毒並維持周圍皮膚的乾燥。

此外，壓瘡發生的原因分成兩方面：

1.身體因素：

．無法活動及更換姿勢，或姿勢受限制而壓迫皮下組織所造成。

．因營養狀況不良（如：貧血、水腫）使皮膚及皮下組織抵抗力減弱，加上身體活動受限、姿勢的變更發生困難，而造成壓瘡。

．老年人皮膚組織缺乏彈性，長期臥床的老年人也容易發生壓瘡。

2.物理因素：

．受病人的體重、被褥、石膏、繃帶、引流管等壓迫。

．衣服或被褥的縫線、皺摺與皮膚間的摩擦而引起。

．汗水、大小便失禁、引流管的分泌物等皮膚不潔的情況下，也會引起壓瘡。

在飲食上，中興醫院建議，充分的營養攝取，尤其是高蛋白質及高維生素、高礦物質的食品，如綠色蔬菜、水果、魚、肉、奶類，並增加熱量、水分的攝取。

