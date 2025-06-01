健康網》選好油能預防中風 醫：少碰「這成分」

醫師表示，常見於餅乾、派皮、奶精等食品中含反式脂肪，有中風風險，越早戒掉越好；圖為情境照。（圖取自freepik）



紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天吃的油，正影響健康。從早餐奶油吐司、火鍋沙茶醬到晚餐炸雞腿，油脂無所不在。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，與其擔心吃多少油，不如了解吃下的油。選對油脂，可以幫助健康，同時還可以降低心血管疾病風險。他提醒，常見於餅乾等食品中含反式脂肪，會有中風與心肌梗塞風險，越早戒掉越好。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，「少吃油」已經變成現代人自以為的健康守則，然而，有些油吃下去傷血管，有些油反而能修護身體。因此，要留意的不是「吃多少油」，而是「吃哪一種油」。他分析以下四種油類的優缺點：

請繼續往下閱讀...

1飽和脂肪，味道香、耐高溫，但會讓壞膽固醇悄悄升高。

常見於豬油、牛油、奶油、椰子油、全脂乳製品中，最容易出現在傳統料理中，像是用豬油炒菜、紅燒肉、油蔥酥等。在室溫下呈現固態，耐高溫、口感香，但會讓壞膽固醇（LDL）升高，增加心血管疾病風險。不是完全不能吃，但建議少量。

2反式脂肪，口感酥脆的代價是，讓血管變得脆弱。

常見於餅乾、派皮、奶精、酥皮、速食油炸品中，反式脂肪是加工過程中的「人造油」，不只讓壞膽固醇升高，還會降低好膽固醇（HDL），造成雙重傷害。還會促進慢性發炎、提高糖尿病與心臟病的風險。研究已證實，攝取反式脂肪會大幅提高心肌梗塞、中風與死亡率。只要看到食品包裝上寫「部分氫化植物油」就不要吃，越早戒掉越好。

3單元不飽和脂肪，護心又控油。

常見於橄欖油、酪梨、堅果、芝麻油，是目前醫學界公認最有益心臟健康的脂肪之一，能降低壞膽固醇，並維持或提升好膽固醇。地中海飲食就是以這類脂肪為核心，優點在於可以保護血管、穩定血脂，缺點則是熱量仍高，應注意適當地攝取。烹調可優先選橄欖油，搭配原型食物，健康又不失風味。

4多元與單元不飽和脂肪，Omega平衡是關鍵。

●Omega-3：深海魚（如鯖魚、鮭魚）、亞麻籽、奇亞籽、核桃，有助於抗發炎、保護心血管。

●Omega-6：葵花籽油、玉米油、大豆油、芝麻油，攝取太多，反而可能引起慢性發炎與免疫系統過度反應。

●Omega-9：橄欖油、酪梨油、榛果油、杏仁，穩定血脂，是心臟最愛的脂肪之一。

建議每週攝取2次深海魚（補足Omega-3），選用橄欖油或酪梨油（增加Omega-9），避免使用加工種子油（降低Omega-6）來達到真正的Omega平衡。

張家銘補充說，吃對脂肪就是照顧自己的血管，也是長期健康的起點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法