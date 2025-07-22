自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高血壓死亡率首見下降！ 國健署推「安心血壓站」全台設1500點量血壓免跑醫院

2025/07/22 12:41

藝人聶雲（右）透過短劇與經驗分享，強調血壓自主管理的重要性。（記者邱芷柔攝）

藝人聶雲（右）透過短劇與經驗分享，強調血壓自主管理的重要性。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕高血壓防治傳出好消息！衛福部最新公布的2024年十大死因中，高血壓性疾病排名第6，標準化死亡率由前一年的16.5%略降至16.0%，是近年來首度出現下降。國民健康署今（22日）指出，這顯示國人對血壓管理與慢性病預防的努力正逐漸發揮成效，未來將持續推動「安心血壓站」據點建置，擴大可近性，讓量血壓成為民眾的日常習慣。

國健署今天舉辦「安心守護 正確量」記者會，與台灣高血壓學會共同呼籲18歲以上民眾一年一次「722」在家量血壓，現場也邀請知名藝人聶雲透過短劇與經驗分享，強調血壓自主管理的重要性。

國健署署長吳昭軍指出，高血壓一直是十大死因中的常見慢性病，更是心血管疾病、腦中風與腎病等重大疾病的源頭。血壓控制是否穩定，直接影響病情發展與死亡風險，然而，目前仍有不少民眾家中沒有血壓計，或不具備正確量測知識。

吳昭軍表示，要求全民自購血壓計並不實際，為此國健署與學會攜手推動「安心血壓站」，鼓勵社區、企業與連鎖據點設置標準化血壓量測環境，提供民眾便利、可近且正確的量血壓服務。目前全台已設置超過1500個「安心血壓站」，包括7-ELEVEN、群益金鼎證券、台灣企銀等業者皆已響應加入。

為鼓勵民眾主動監測血壓，國健署也推廣「722量血壓原則」：連續7天、每天早晚各量2次、每次量兩遍取平均值，可有效減少「白袍高血壓」的影響，更貼近真實血壓狀況。

國健署慢性疾病防治組處長吳建遠補充，根據2023年成人預防保健篩檢結果，高血壓新發異常率在男性為23.8%、女性為20.3%，其中40歲以上族群的異常率高達21.3%，顯示高血壓在中高齡人口中極為普遍，仍需持續強化篩檢與自我健康管理。

國健署今天舉辦「安心守護 正確量」記者會，署長吳昭軍（左2）指出，高血壓一直是十大死因中的常見慢性病，更是心血管疾病、腦中風與腎病等重大疾病的源頭。（記者邱芷柔攝）

國健署今天舉辦「安心守護 正確量」記者會，署長吳昭軍（左2）指出，高血壓一直是十大死因中的常見慢性病，更是心血管疾病、腦中風與腎病等重大疾病的源頭。（記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中