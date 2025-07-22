高血壓死亡率首見下降！ 國健署推「安心血壓站」全台設1500點量血壓免跑醫院

藝人聶雲（右）透過短劇與經驗分享，強調血壓自主管理的重要性。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕高血壓防治傳出好消息！衛福部最新公布的2024年十大死因中，高血壓性疾病排名第6，標準化死亡率由前一年的16.5%略降至16.0%，是近年來首度出現下降。國民健康署今（22日）指出，這顯示國人對血壓管理與慢性病預防的努力正逐漸發揮成效，未來將持續推動「安心血壓站」據點建置，擴大可近性，讓量血壓成為民眾的日常習慣。

國健署今天舉辦「安心守護 正確量」記者會，與台灣高血壓學會共同呼籲18歲以上民眾一年一次「722」在家量血壓，現場也邀請知名藝人聶雲透過短劇與經驗分享，強調血壓自主管理的重要性。

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國健署署長吳昭軍指出，高血壓一直是十大死因中的常見慢性病，更是心血管疾病、腦中風與腎病等重大疾病的源頭。血壓控制是否穩定，直接影響病情發展與死亡風險，然而，目前仍有不少民眾家中沒有血壓計，或不具備正確量測知識。

吳昭軍表示，要求全民自購血壓計並不實際，為此國健署與學會攜手推動「安心血壓站」，鼓勵社區、企業與連鎖據點設置標準化血壓量測環境，提供民眾便利、可近且正確的量血壓服務。目前全台已設置超過1500個「安心血壓站」，包括7-ELEVEN、群益金鼎證券、台灣企銀等業者皆已響應加入。

為鼓勵民眾主動監測血壓，國健署也推廣「722量血壓原則」：連續7天、每天早晚各量2次、每次量兩遍取平均值，可有效減少「白袍高血壓」的影響，更貼近真實血壓狀況。

國健署慢性疾病防治組處長吳建遠補充，根據2023年成人預防保健篩檢結果，高血壓新發異常率在男性為23.8%、女性為20.3%，其中40歲以上族群的異常率高達21.3%，顯示高血壓在中高齡人口中極為普遍，仍需持續強化篩檢與自我健康管理。

國健署今天舉辦「安心守護 正確量」記者會，署長吳昭軍（左2）指出，高血壓一直是十大死因中的常見慢性病，更是心血管疾病、腦中風與腎病等重大疾病的源頭。（記者邱芷柔攝）

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