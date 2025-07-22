癌症治療迎重大突破！科學家證實「通用疫苗」有譜了

使用mRNA（信使核糖核酸）技術的疫苗在COVID-19全球大流行下首度問世，現在人們把眼光轉向這項技術的潛力，尤其是寄望它能成為對抗癌症的利器。（美聯社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症疫苗研發邁入關鍵新階段！美國佛羅里達大學研究團隊發現，一款並未針對任何特定腫瘤設計的mRNA疫苗，竟能成功喚醒免疫系統、發動針對癌細胞的攻擊，並顯著提升現有免疫治療效果，為「通用型癌症疫苗」的實現帶來曙光。

據《IFLScience》報導，傳統癌症疫苗通常需針對特定癌細胞的突變抗原進行設計，或為個別病患量身打造客製化疫苗，過程繁瑣且成本高昂。此次佛州團隊則採取全新策略，開發一種「非特異性mRNA疫苗」，目標不是瞄準癌細胞，而是全面強化免疫反應的警戒與清除力。

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研究團隊在黑色素瘤、骨癌及腦癌等腫瘤小鼠模型中施打該疫苗，發現單靠疫苗本身就能觸發T細胞反應，清除腫瘤；若搭配目前臨床使用的「PD-1抑制劑」免疫療法，治療效果更為顯著，甚至能擊潰先前對免疫療法毫無反應的頑固腫瘤。

研究資深作者、神經腫瘤學家薩尤爾（Elias Sayour）博士直言，原本並未預期疫苗能對腫瘤發揮直接效果，「這項意外發現，證明我們可透過提升整體免疫警覺性，誘發癌細胞被識別與攻擊。」他形容這種策略如同「讓免疫系統掃視全場、主動出擊」。

該團隊表示，這項mRNA疫苗具備「即取即用」（off-the-shelf）潛力，可與各類免疫藥物搭配，無須客製化，有望擴展為多癌種適用的治療平台。共同作者、佛州大學轉譯醫學中心主任米切爾（Duane Mitchell）博士補充：「這可能為癌症治療建立一種全新的普遍模式。」

這項研究已於期刊《自然生物醫學工程》（Nature Biomedical Engineering）發表，學界正密切關注後續發展。不過研究團隊強調，儘管小鼠實驗結果令人振奮，仍需透過臨床試驗驗證其在人類身上的安全性與療效。

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