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55歲女意外發現胸腺瘤 劍突下內視鏡入路結合達文西手臂切除
〔記者劉婉君／台南報導〕55歲陳小姐因身體不適就醫，意外發現罹患胸腺瘤，經達文西機器手臂系統結合「劍突下內視鏡入路」，不需開胸，以微創方式成功完整切除腫瘤，術後第3天即順利出院，恢復良好。
奇美醫院胸腔外科主任蘇英傑表示，胸腺瘤不常見，但有將近8成是惡性，屬低度惡性腫瘤，因大多數沒有症狀，通常是因健康檢查或照X光時意外發現，且大小約需長到5、6公分，相當於半個拳頭大，才會被看見。
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蘇英傑指出，胸腺瘤位於胸腔中央，鄰近心臟及大血管、神經，傳統手術需開大範圍開胸，術後疼痛與併發症風險高。劍突下內視鏡入路具備雙側膈神經與無名靜脈視野良好、肋間無傷口、術後疼痛感減輕等優點，而達文西系統的高解析3D立體影像與靈活多關節手臂，可彌補劍突下入路在視野與器械靈活度上的不足，使腫瘤周圍組織辨識與剝離更加安全精準，也提升完整切除與檢體取出的成功率。
蘇英傑說，目前手術本身有健保給付，但器械與衛材必須自費，費用約15至20萬元左右。
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