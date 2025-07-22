55歲女意外發現胸腺瘤 劍突下內視鏡入路結合達文西手臂切除

蘇英傑醫師說明劍突下內視鏡入路結合達文西機器手臂，讓傷口更小，手術視野也更好。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕55歲陳小姐因身體不適就醫，意外發現罹患胸腺瘤，經達文西機器手臂系統結合「劍突下內視鏡入路」，不需開胸，以微創方式成功完整切除腫瘤，術後第3天即順利出院，恢復良好。

奇美醫院胸腔外科主任蘇英傑表示，胸腺瘤不常見，但有將近8成是惡性，屬低度惡性腫瘤，因大多數沒有症狀，通常是因健康檢查或照X光時意外發現，且大小約需長到5、6公分，相當於半個拳頭大，才會被看見。

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蘇英傑醫師說明傳統劍突下內視鏡入路手術與結合達文西機器手臂的優缺點。（記者劉婉君攝）

蘇英傑指出，胸腺瘤位於胸腔中央，鄰近心臟及大血管、神經，傳統手術需開大範圍開胸，術後疼痛與併發症風險高。劍突下內視鏡入路具備雙側膈神經與無名靜脈視野良好、肋間無傷口、術後疼痛感減輕等優點，而達文西系統的高解析3D立體影像與靈活多關節手臂，可彌補劍突下入路在視野與器械靈活度上的不足，使腫瘤周圍組織辨識與剝離更加安全精準，也提升完整切除與檢體取出的成功率。

蘇英傑說，目前手術本身有健保給付，但器械與衛材必須自費，費用約15至20萬元左右。

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