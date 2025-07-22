健康網》戒甜可餓死癌細胞？ 醫警告可能換地方生存

醫師建議，罹癌病人可能會藉著低醣，戒甜餓死癌細胞。真正要守住健康，靠的不是單一飲食，而是全方位的日常累積、規律運動與該追蹤的檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有不少罹患癌症的民眾，會認為吃低醣、飯少吃，甚至戒甜，希望可以餓死癌細胞。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，雖然低醣能讓癌細胞變慢，但同時也可能逼它另尋出路，選擇轉移，換個地方繼續生存。他建議，真正要守住健康，防癌靠的不是單一飲食，而是全方位的飲食均衡、規律運動與該追蹤的檢查。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，罹癌病人可能會藉著低醣，戒甜餓死癌細胞。這樣的想法不全是錯，確實低醣環境、缺乏葡萄糖，能夠限制癌細胞的生長速度。不過問題在於，癌細胞也是活著的生命體，當遇到艱困環境時，它也會啟動求生意志，開始找出路。

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張家銘引述2025年發表在《Cell》的研究指出，當癌細胞缺糖，它們會因為內質網壓力，活化HRD1蛋白，將TRAIL蛋白包進外泌體裡，悄悄送往肺部。這些外泌體會改變肺部的免疫環境，讓巨噬細胞變成對癌細胞更友善的樣貌（PVR+巨噬細胞），並讓原本應該對抗癌細胞的自然殺手細胞漸漸疲累、失去戰力。在這樣的狀況下，癌細胞反而更容易把肺當成下一個落腳點，造成轉移。因此，低醣可以讓癌細胞受挫，但同時也可能逼它改變陣地，跑去別的地方悄悄準備下一步。

不是不能低醣 要有配套

這篇研究更指出，如果搭配阻斷TIGIT這個訊號通路，能有效防止癌細胞在肺部鋪路，進一步降低轉移風險。張家銘說明，TIGIT是一條讓免疫細胞「踩剎車」的訊號通路，當它被啟動時，原本應該攻擊癌細胞的T細胞和自然殺手細胞，就會變得沒力。癌細胞很聰明，懂得利用這條路徑讓自己逃過追殺，甚至準備好轉移到其他器官，透過藥物阻斷TIGIT訊號通路，能重新喚醒免疫細胞的戰力，讓它們不再「休眠」，有效降低癌細胞轉移的機會。這也成為近年癌症治療中，一個越來越被重視的新方向。

張家銘提醒，不是「不能低醣」，而是「不要只靠低醣」。真正要守住健康，靠的不是單一飲食，而是全方位的日常累積。包括飲食要均衡，蛋白質要夠，好的油脂、好的纖維不能少。規律運動、睡眠充足、情緒穩定，這些才是支撐免疫系統每天保持戰力的關鍵。同時，搭配專業醫療，該做的治療、該追蹤的檢查，絕對不能忽略。

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