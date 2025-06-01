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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

端午連假後新冠疫情恐持續升溫 宜縣加開快打站接種疫苗

2025/06/01 16:35

端午連假後新冠疫情恐持續升溫，宜縣12個衛生所加開快打站接種JN.1疫苗。（圖由宜縣衛生局提供）

端午連假後新冠疫情恐持續升溫，宜縣12個衛生所加開快打站接種JN.1疫苗。（圖由宜縣衛生局提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕新冠肺炎疫情持續升溫，宜蘭縣12個鄉鎮市衛生所即日起加開疫苗快打站，提供JN.1疫苗免費接種服務。

端午節連假不少人出遊或參加聚會，新冠肺炎病毒更容易傳播，宜蘭縣除了61家合約醫療院所可接種疫苗，宜蘭縣政府衛生局另外安排12個鄉鎮市衛生所加開疫苗快打站，方便民眾就近接種。

宜縣衛生局長徐迺維說，國內新冠肺炎疫情已連續7週上升，衛福部疾管署預估這波疫情將在6月底至7月初進入高峰，目前重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者居多，且確診與死亡病例中未接種JN.1疫苗者將近9成。

宜縣衛生局提醒尚未接種新冠JN.1疫苗者，或接種1劑但已間隔6個月的65歲以上長者、55歲到64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全及免疫力不佳等高風險對象，儘速接種第2劑疫苗，降低重症或死亡發生風險。

衛生局表示，這段期間搭乘大眾運輸工具，或前往醫療及照護機構、人潮聚集場所，應佩戴口罩，並落實用肥皂勤洗手、遵循咳嗽禮節，同步接種疫苗提升免疫保護力，符合接種資格者請攜帶健保卡施打疫苗，相關訊息請上宜蘭縣政府衛生局官網查詢，網址：https://reurl.cc/5KLyKv

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